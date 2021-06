BTS tendrá una canción en su nuevo disco firmada por Ed Sheeran

Ed Sheeran y BTS vuelven a repetir fórmula. Después de una excepcional colaboración en 2019 en uno de los temas de su disco Map Of The Soul: Persona, la banda y el británico han vuelto a unir fuerzas para el nuevo álbum de estudio de los surcoreanos.

Así lo ha confirmado el solista durante una entrevista promocional en la que presentaba su más reciente canción: Bad habits. "En realidad he trabajado con BTS para su último disco y les he escrito una canción para ese álbum. Ellos son unos chicos super super geniales" explicaba el intérprete.

La compañía discográfica de la banda surcoreana, Big Hit Music, ha confirmado a los medios coreanos que efectivamente el nuevo trabajo discográfico del grupo cuenta con una colaboración entre BTS y Ed Sheeran: "Es verdad que Ed Sheeran va a participar en la nueva canción de BTS".

De momento ni el grupo de K-Pop ni el intérprete inglés han confirmado el nombre de su colaboración. Make It Right fue el tema compuesto por el intérprete de Happier, siendo una de las canciones que formaban parte de Map Of The Soul: Persona. Una canción que trataba sobre la autosuperación y el amor que sientes por aquella persona que ha confiado en ti.

En las últimas semanas BTS ha marcado la actualidad musical en las listas de muchos países, por ejemplo Estados Unidos, con el estreno de Butter, la canción con la que la formación volvía a la actualidad musical.

Ahora sólo queda esperar para conocer más detalles sobre su nuevo álbum de estudio que tendrá una canción firmada por Ed Sheeran.