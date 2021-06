Torrente ya predijo la detención de José Luis Moreno por presunta organización criminal

700 sociedades mercantiles y más de 50 personas implicadas en una presunta trama de organización criminal que incluye blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y estafa: los trapos sucios de José Luis Moreno copan hoy los titulares de toda la prensa española después de conocer que la justicia quiere sentar en el banquillo al magnate del audiovisual por haberse hecho de forma ilícita, presuntamente, con al menos 50 millones de dólares.

Una historia que daría para una novela noir danesa o una serie de televisión de Oriol Paulo, porque la trama criminal implica a altos directivos de oficinas de bancos, líneas de créditos ICO nunca devueltas, facturas falsas y blanqueo de dinero proveniente de supuestas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Y esto, al parecer, es tan solo la punta del iceberg, ya que las autoridades aún están procediendo a realizar una cascada de arrestos en lo que se conoce como operación Titella.

Pero esta no es la primera vez que José Luis Moreno tiene problemas con la justicia: ya en 2010 estuvo imputado en el caso Palma Arena y, años después Luis Bárcenas, extesorero del PP, lo acusó de haber donado decenas de miles de euros al Partido Popular, entonces capitaneado por Mariano Rajoy, que fueron a parar a la famosa caja B de financiación irregular. Además, varios actores, actrices y técnicos audiovisuales –entre ellos Yolanda Ramos– que se han puesto bajo las órdenes de su productora han denunciado que José Luis Moreno nunca los ha pagado.

José Luis Moreno, detenido por un presunto delito organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes



Yo solo recuerdo el momento de Yolanda Ramos en "Hable con ellas" pic.twitter.com/08h7vFQHBy — Oriol Serra (@OriolSerra_) June 29, 2021

Yolanda Ramos después de la detención de José Luis Moreno:pic.twitter.com/3YiIUhuZRJ — Juan Rodríguez (@juanig_97) June 29, 2021

La premonición de Santiago Segura

Santiago Segura parece que tuvo una premonición a la hora de ficharlo para ser el villano de Torrente 2: Misión en Marbella, donde Moreno precisamente hizo un cameo transformado en un maquiavélico villano, Spinelli, que acariciaba un mono llamado Luis Alberto. Un villano bondiano muy ibérico que, en cierto sentido, hoy parece encajar con la malograda figura del magnate español.

No olvidéis que Torrente es el único capaz de capturar a Jose Luis Moreno pic.twitter.com/yjjI632LTt — David Vallejo (@David_psicologo) June 29, 2021

Las redes sociales no han tardado en hilar conceptos y los memes no han tardado en aparecer: ¿Entonces lo de José Luis Moreno en Torrente no era un cameo?», pregunta uno. «Yo no soy el líder, estaba coaccionado por el verdadero cabezilla, Rockefeller», escribe otro, haciendo referencia a una de las marionetas que popularizó Moreno durante su pasado como ventrílocuo. «(Santiago Segura): José Luís, has bordado el papel. (José Luís Moreno): ¿Papel?, ¿Qué papel?», remata un tercero, haciendo el chascarrillo fácil.