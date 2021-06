Ariana Grande donará 1 millón de dólares para ayuda psicológica

Ariana Grande lleva varios años siendo una de las artistas que ha hablado en repetidas ocasiones de lo importante que es la salud mental. Cada vez son más los artistas que hablan abiertamente de problemas que atañen a todo el mundo y que eran casi tabú en la sociedad.

Pero la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) ha querido ir un paso más allá y socializar esta ayuda psicológica. Por ello donará 1 millón de dólares a un programa de salud mental que cualquiera de sus fans o cualquier persona que lo necesite podrá solicitarlo.

Este dinero irá dirigido a diferentes profesionales de la salud mental que descontarán de ese millón de dólares cada una de las sesiones que atiendan dentro del programa Better Help apoyado por Ariana Grande.

"La terapia no debería ser un privilegio para unos pocos que tienen acceso a ella gracias a sus posibilidades. Sabiendo que esto no arregla el problema a largo plazo lo que quería era despertar algunas esperanzas e inspirar que algunos de vosotros os llegueis a sentir bien o que no tengáis miedo a pedir ayuda" explicaba la cantante y compositora.

El primer paso o el primer ladrillo hacia una mejor salud mental para miles de personas ya está puesto aunque como dice la propia intérprete no es un camino fácil: "Espero que este sea un punto de partida para que la gente pueda construir su propio espacio en sus vidas y continuar. La cura no es inmediata ni facil pero vosotros merecéis la pena del esfuerzo y del tiempo.

Hay que recordar que en los últimos años Ariana Grande ha pasado por algunos de los momentos más tristes de su vida tras el atentado terrorista durante uno de sus conciertos y la muerte de Mac Miller quien fuera su pareja.