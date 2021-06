Olga Moreno experimenta un bajón en Playa Destierro a las puertas de la final de ‘Supervivientes’

Supervivientes 2021 se acerca a su final y tanto tiempo viviendo en esas circunstancias está pasando factura a los concursantes que llevan más de ochenta días subsistiendo en condiciones muy extremas. Físicamente están en las últimas y psicológicamente, tres cuartos de lo mismo. Olga Moreno se ha levantado con lágrimas en los ojos.

“La verdad es que es un día raro, pero ahora ya estoy mejor", empezaba diciendo Gianmarco Onestini nada más levantarse. "Yo ayer me acosté con una tristeza, igual. Me quedé frita, era un silencio… además, hablo y se me saltan las lágrimas", añadía Olga visiblemente emocionada. Y es entendible, son muchos días sin tener noticias de los suyos, sobre todo ella que es la única que todavía no ha recibido la visita de un familiar.

Lo que no sabe es que su hermana ya se encuentra en Honduras y es cuestión de horas que se produzca su reencuentro en Supervivientes: Tierra de nadie. Claro que, por culpa de Anabel Pantoja, no podrá pasar la noche con ella. Podrán verse sólo unos minutos para evitar que se siga filtrando información del exterior ahora que queda tan poco de concurso.

Gianmarco, que sí recibió la visita de su hermano, está igual de bajo anímicamente. “Yo también estaba muy triste, después de la gala y todo. Estamos en un punto que ya no es tanto físicamente, sino que estamos destruidos también psicológicamente”, compartía con Olga.

La falta de la familia

“No me siento con fuerzas, me siento más débil, ayer estaba tan débil…”, le contestaba ella. No ha empezado el día con muchos ánimos: “Me he levantado muy de bajón. Psicológicamente estoy muy triste, echo mucho de menos a mi gente, a mi familia, a mi hija, sobre todo, que es muy chica, tiene ocho añitos. Después de ochenta y tantos días ahora me pongo a pensar mucho en ellos y me cuesta mucho trabajo estar bien".

No es la primera vez que experimenta un bajón así, pero cada vez es más entendible porque el tiempo pasa, las fuerzas son cada vez menos y la distancia y la falta de noticias cada vez pesa más.