Duncan Campbell de UB40 anuncia su retirada musical

UB40, una de las míticas bandas de la historia de la música acaba de perder a su lider y cantante. Duncan Campbell ha confirmado a través de un comunicado que se retira definitivamente de la música debido a problemas de salud.

A sus 63 años, Duncan reemplazó a su hermano Ali al frente de la formación británica que posteriormente acabaría disgregándose en dos bandas distintas. El músico que acababa de estrenar un nuevo álbum de estudio sufrió un derrame cerebral en 2020 y ha vuelto a sufrir convulsiones recientemente en su domicilio.

Los de Birmingham lo tenían todo preparado para salir de gira para presentar sus éxitos nuevos y antiguos pero ahora tendrán que buscar a un nuevo vocalista para que asuma la función de cantante en uno de los grupos históricos de la industria musical.

"Desafortunadamente, debido a mi mala salud continua, he decidido retirarme de la banda a regañadientes para concentrarme en mi recuperación. Estoy muy agradecido por todo lo que he vivido y me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a los aficionados por todo su apoyo durante este tiempo. Durante todo mi tiempo con UB40. La banda tiene todo mi apoyo en el futuro. Y, por supuesto, mis mejores deseos para el futuro con su nueva cantante" explicaba el artista.

El grupo ha respondido a través de Robin Campbell, el hermano mayor y compañero de formación en UB40: "Hemos estado ensayando con toda la intención de que Duncan vuelva a actuar. Pero lamentablemente, después de sufrir una enfermedad mayor, ha tomado la decisión de retirarse de la música para concentrarse en su salud y en su recuperación. Si bien estamos profundamente tristes, entendemos y apoyamos completamente su decisión. En lo que respecta a las giras, estamos listos para salir a la carretera para nuestros próximos shows de verano y anunciaremos a nuestro nuevo líder de manera inminente".

El nuevo álbum de UB40, Bigga Baggariddim, se lanzó la semana pasada, con artistas de reggae de todo el mundo. Se trata de una continuación de su aclamado disco Baggariddim, que fue lanzado en 1985 y para el que se han rodeado de grandes artistas para hacer colaboraciones con mucho espíritu reggae, como House of Shem de Nueva Zelanda, Reggae Rajahs de la India, o los veteranos de este estilo Inner Circle.

Formada en Birmingham en 1978, la banda desde sus inicios forjó su identidad política y musical. Una identidad que se consolidó cuando la banda decidió llamarse como el impreso de la administración pública para solicitar ayudas al desempleo, UB40.