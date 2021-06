Una especialista nos explica las lágrimas de Pablo Alborán en su ritual de belleza

Pablo Alborán es un artista muy activo en redes que suele compartir momentos de su vida privada de vez en cuando. Una de las últimas anécdotas que ha contado tiene que ver con las dos horas que ha pasado sin parar de llorar. Ha explicado que una vez terminado el trabajo ha vuelto a casa, se ha cortado el pelo y se ha echado crema hidratante en los ojos. O eso es lo que pensaba porque, en realidad, se ha confundido y se ha aplicado pasta de dientes.

“Según cuenta a través de sus redes sociales, Pablo Alborán ha confundido su crema hidratante con pasta de dientes aplicándola en la zona del ojo, en los párpados. Esto que parece algo excepcional y raro es más común de lo que parece. De hecho, hace unos años al boxeador Anthony Ogogo le pasó algo similar ya que confundió la pasta de dientes con una pomada cicatrizante después de ser intervenido en su ojo”, nos asegura Patricia Bratos, ortodoncista y confundadora de Ferrus & Bratos.

“Evidentemente, el hecho de aplicar dentífrico en la zona del ojo genera una reacción. Normalmente se traduce en picor, enrojecimiento del párpado y también puede provocar lágrimas. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Pablo Alborán que, tras la aplicación de la pasta, no podía parar de llorar”, expone la especialista.

Consejos de belleza para @pabloalboran…. La pasta de dientes sirve para secar los granos…. si utilizas como contorno de ojos…. Pues igual lo mínimo q te pasa es llorar….. Todo bien ✌🏻 pic.twitter.com/N4NmaSxUEE — Yoli Ro 🦙 (@yrodrgom) June 28, 2021

Una explicación experta

Y no ha dudado en explicarnos el motivo de ese llanto incesante: “Esto es debido a que la composición del dentífrico está diseñada para su aplicación en los dientes. Los desinfectantes propios para bajar la carga bacteriana y los agentes jabonosos que provocan el efecto espumante de la pasta de dientes, es lo que puede llegar a provocar este tipo de irritación si se aplica en una zona incorrecta, ya que los agentes del dentífrico únicamente están preparados para la mucosa de la boca”.

Y como no podía ser de otra manera, Bratos nos aconseja no aplicar la pasta en ningún lugar que no sea la boca y ha insistido en la idea de la importancia de la higiene bucal.