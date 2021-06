Rauw Alejandro nos sube hasta las nubes en LOS40 Stage: “El que no arriesga, no gana”

“Aceleraste mis latidos y es que me gusta todo de ti”, se ha convertido en la frase más repetida durante estas semanas. Y es que, desde que Rauw Alejandro lanzó el single, millones de personas lo han bailado y cantado. De hecho, estamos seguros de que este tema va a ser una de las canciones del verano 2021 y va a poner banda sonora a miles de historias de Instagram.

Pero unos pocos afortunados y afortunadas han podido disfrutar de este temazo en directo, sin tener que poner un filtro y con las vistas de Madrid de fondo. Y es que este mismo martes, 29 de junio, el cantante urbano se ha convertido en el último protagonista de LOS40 Stage.

A partir de las ocho de la tarde, el puertorriqueño ha salido a la terraza del Hotel ME de la Plaza Santa Ana para cantar una selección de sus temas. En lo alto de Madrid, con la ciudad a sus pies como si se tratase de una metáfora del momento profesional que está viviendo, el artista ha empezado a cantar.

Pero antes de poner a cantar al público con su formato en acústico, Rauw Alejandro ha charlado con Cris Regatero sobre algunos aspectos. El primero ha sido el gran cariño que ha recibido del público español estos días, quienes se han vuelto locos.

Rauw Alejandro desvela detalles de Viceversa

“Gracias por ese cariño y ese apoyo. Ahora mismo venimos de gira a cantar. A mí me encanta España. Yo me mudaría para acá. Tengo que terminar unos asuntos en Miami, pero ya después vengo”, ha dicho el cantante de Todo de ti.

Además, Rauw Alejandro ha contado la razón por la que Viceversa, su nuevo disco, se llama así. ¡Y es mucho más sencilla de lo que podéis imaginar! Esta es la explicación:

“Se trata de un álbum que tiene muchos contrastes. Quería experimentar y por eso no hay mucho reguetón. Son los dos lados opuestos de Rauw. El nombre de viceversa lo tenía siempre en la mente. Me pasó con Afrodiasiaco. Se llamó Viceversa. ¿Por qué? No sé, pero se llamó así”.

Por supuesto, Rauw también ha hablado sobre el exitazo de su última canción: Todo de ti. El tema, donde el artista apuesta por un pop con toques ochenteros, se ha convertido en uno de los hits de la temporada:

“A mí me encanta el reguetón, soy de Puertorriqueño, pero tengo la capacidad de hacer más música. No me gusta quedarme encerrado en un solo tipo de música y quiero mostrar al mundo que podemos hacer más cosas. Con Todo de ti apostamos por un vibe de los años setenta más electrónico. Pero ese sonido son mis huellas. Siempre me ha gustado. El que no arriesga no gana. Hay que arriesgarse”.

Rauw Alejandro también ha desvelado cómo nacen sus canciones. “Mi música nace de la vida real, pero también es generalizada para todo el público. Porque realmente yo no puedo cantar exactamente lo que me pasa a mí. Yo pongo un sentimiento mío y trato de maximizarlo para que un nene o una nena lo pueda dedicar”, dice el joven.

Un formato muy especial

Ha llegado entonces el momento que todos los presentes estaban esperando: Rauw Alejandro se ha puesto a cantar. Ha empezado con una de sus canciones más exitosas. Nada más y nada menos que Tutu. Con el sonido de su voz acompañado solo de la guitarra, tocada por su productor Jose, y un vocalista, Mr. Mike, Rauw le ha dado un nuevo universo a la canción.

Luego ha continuado con Nubes, una de las canciones más románticas de su último disco. Al igual que con Tutu, este formato en acústico ha dado un nuevo matiz a la canción. ¡Y no nos extraña! Ha puesto la piel de gallina a los asistentes.

Ayer descubrí este tema de @rauwalejandro en el acústico de #LOS40Stage y hoy no me lo quito de la cabeza. ❤️ pic.twitter.com/rEg4rLu1YH — Alberto Palao (@PalaoZzz) June 30, 2021

Lo mismo ha pasado con 2/Catorce, otro de los temas más exitosos de Rauw Alejandro. Un tema que nos ha transportado a febrero, concretamente a San Valentín.

Para acabar, Rauw ha hecho un pequeño guiño a su mayor éxito: Todo de ti. El joven ha cantado el estribillo a capela junto a sus seguidores y seguidoras. Con una sonrisa en la cara y un par de movimientos de cintura, Rauw se ha despedido de sus fans. Ellos bajaban de nuevo a la tierra, mientras que la estrella sigue subiendo como la espuma hasta las propias nubes.

Es que me gusta todo de ti… Costa Cálida

Ver a Rauw Alejandro en concierto cantando sus canciones más conocidas, con el cielo del atardecer de verano, es una sensación casi afrodisiaca. Casi tanto como disfrutar de un buen día de playa, mojar los pies en el mar Mediterráneo y dejarse calentar por el sol.

Un plan perfecto que muchos compartirán este verano en sus historias de Instagram al ritmo de Todo de ti de Rauw Alejandro. Una de las costas españolas que verás retratadas en estos posts es la Cálida. Y es que sus aguas, su gente y su clima se han convertido en las atracciones perfectas para miles de personas que buscan relajarse.

