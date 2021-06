Luke Hemmings (5SOS) anuncia el lanzamiento de su primer álbum en solitario

Los chicos de 5 Seconds Of Summer (5SOS) celebraron el pasado 27 de junio los siete años de vida de su álbum homónimo. Un dato que ha impresionado a la gran mayoría de sus fans al no ser conscientes de lo rápido que pasa el tiempo.

Pero otra noticia con la que se han encontrado todos estos seguidores es con la del lanzamiento de When Facing the Things We Turn Away From, el primer álbum en solitario de Luke Hemmings, que verá la luz el 13 de agosto.

Así lo ha anunciado el propio Hemmings en sus redes sociales con la publicación de su portada. "No puedo estar más orgulloso de presentaros When Facing The Things We Turn Away From, un proyecto que surge de un año de quietud forzada. Me siento afortunado del camino por el que este álbum me ha llevado y estoy muy agradecido de haber tenido creatividad durante mi tiempo en casa", dice Luke.

When Facing The Things We Turn Away nos adentrará en los últimos diez años del cantante, que, según él, le han ayudado a convertirse en lo que es hoy. Pero lo cierto es que de esto hemos podido escuchar ya un avance gracias a Starting Line, el que parece que será su primer sencillo. Con una fusión de glam rock y rock alternativo, Luke nos habla de ese miedo que en ocasiones oscurece nuestras vidas y que nos lleva a pedir ayuda a la persona a la que queremos.

El australiano ha querido aprovechar la ocasión para agradecer a sus compañeros de 5SOS la oportunidad de poder exponer su talento en este proyecto en solitario. "Gracias a mis hermanos de 5SOS por apoyarme y dejarme perseguir este proyecto. Amor infinito para vosotros", añade Luke.

La noticia del lanzamiento llega semanas más tarde de la de su compromiso con Sierra Deaton, su chica. Lo anunciaron con unas bonitas imágenes en las que ambos radian de amor y comparten unas miradas de complicidad.

Lo cierto es que Luke no es el único integrante de la banda que se ha animado a presentar su proyecto en solitario. Ashton, el batería, ya lo hizo el 23 de octubre con su disco Superbloom.

De momento, la actividad musical de 5 Seconds Of Summer está paralizada después de posponer su nueva gira. Pero su inspiración no tiene límites, lo que les ha llevado a crear nueva música, ya sea en solitario o en grupo.