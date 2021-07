‘It’s My Life’ de Bon Jovi entra en el club de los mil millones

Después de cinco años sin sacar nueva música, Bon Jovi se cubrió de gloria en el año 2000 con la aparición de Crush. Dentro de un repertorio que la banda de Nueva Jersey no ha dejado de tocar en directo, una de las canciones destacó de una manera que quizá ni ellos se podían imaginar. It's my life fue el primer single que presentaron al mundo, una canción enérgica y pegadiza compuesta por Jon Bon Jovi, Richie Sambora y Max Martin. Rápidamente se convirtió en el sencillo más exitoso de la banda de rock. Fue número uno en las listas de nueve países y consiguió diez discos de platino.

Han pasado 21 años desde entonces, y la forma de escuchar música ha cambiado notablemente. El formato digital ha dado paso al streaming, y la relevancia de una canción o de un videoclip ahora se mide en visualizaciones. Siguiendo este baremo, It's my life ha conseguido entrar en un selecto club de canciones que han llegado a los mil millones de reproducciones en Youtube. Es la primera canción de la banda que consigue este hito.

Con este tema consiguieron volver a la plena actualidad después de esa pausa de cinco años durante la cual no estaba claro su futuro. Durante ese tiempo exploraron incluso carreras musicales en solitario. Gracias a Crush, lograron también volver a conectar con una nueva generación de fans que, como banda veterana, tenían un poco olvidada.

Bon Jovi - It's My Life (Official Music Video)

It's my life fue el primer single de Crush, y lleva sonando desde el inicio del nuevo milenio. Sin embargo, el vídeo de la canción no se subió a Youtube hasta junio de 2009. El vídeo del tema estuvo dirigido por Wayne Isham, quien ya había participado en otros temas de la banda como In These Arms o Bed Of Roses.

En él podemos ver a un joven frente a un ordenador tratando de ver un concierto de Bon Jovi. En un momento dado recibe una llamada de su novia, que está en ese concierto en persona, y le insiste para que vaya corriendo. Él sale y atraviesa la ciudad lo más rápido que puede para encontrarse con ella. Por el camino tiene que saltar por encima de los coches, esquivar a un grupo de perros e incluso saltar un puente para llegar a su objetivo. Muchos han interpretado este videoclip como la vida misma, una carrera de obstáculos que hay que superar para llegar a donde queremos.