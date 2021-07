Love Yi se deja el alma en ‘Espíritu’: un viaje de emociones

“Vuelo tan alto que no me hace falta salir del cuarto”, canta Love Yi en Estrellas. Podría ser una metáfora de lo que millones de personas han sentido en los últimos meses, encerrados en casa sin poder salir en busca de nuevas experiencias. El cantante madrileño lo sabe bien. Cuando su carrera estaba empezando a despegar, la pandemia la paralizó. Lejos de achantarse, decidió refugiarse en la música y volar con ella.

Ahora, un año después, por fin podemos escuchar el increíble resultado de Espíritu, su segundo álbum de estudio. Un disco donde Love Yi se mueve entre el R&B, el pop y el rap, sin perder su esencia cien por cien urbana.

“Tengo más nervios que nunca. No quería sacarlo en cuarentena”, nos cuenta el artista. Lo hace en el estudio, donde nos enseña la música en la que ha estado trabajando todo este tiempo.

No es casualidad que Love Yi haya apostado por una temática espiritual en este nuevo trabajo. Y es que, tal y como nos ha contado, ha dejado gran parte de él en estas canciones: “Quería mostrarme tal cual soy. Por eso lo de espíritu”.

Producido en gran parte por Naes, Love Yi da un paso más en su carrera con Espíritu, rodeándose de personas con las que se siente cien por cien a gusto trabajando.

Primera parada: desencanto

A través de 14 canciones, Espíritu nos lleva a un viaje hacia el interior del propio Love Yi. El disco empieza con Ahora (me río de to), con un sample donde se escuchan voces celestiales, Love Yi muestra su cara más dura: la que quiere demostrar que no le importa que le hagan daño. Esta fuerza se refleja en la batería que coge protagonismo en el estribillo.

Esta misma faceta es la que muestra en Ya no me acuerdo, donde relata con un afrobeat, una noche de fiesta en la que no le importa nada. “Yo ya no me acuerdo ni en la cama en la que duermo”, canta el joven en el estribillo.

Estrellas, una de las canciones que refleja mejor el espíritu de este nuevo disco. Y es que uno de los versos podría utilizarse como una metáfora de lo que han ocurrido estos meses a miles de personas: “Vuelo tan alto que no me hace falta salir del cuarto y sé, que ahí fuera estaba nublado y estaba esperando a que saliera el sol”.

Próxima parada: amor

Tras Estrellas y Xica, llega el momento de ponerse romántico. Love Yi vive en primera mano el amor al ritmo de un reguetón en Derroche. Sin duda, este tema tiene uno de los estribillos más pegadizos del disco.

Pero si hay una canción en el disco para recrearse en nuestra propia tristeza, encerrarse en nuestro cuarto y echarnos a llorar recordando aquel amor que se fue es, sin duda, Si das la vuelta. Se trata de una balada con ritmo urbano donde el artista cuenta con la preciosa voz de Aleesha.

Seguimos viajando por el corazoncito de Love Yi con Me tienes mal. Una canción muy especial debido a la colaboración de Daniel Efe, un artista que el cantante descubrió gracias a un concurso que él mismo organizó. La voz de Daniel, con su toque aflamencado, le da ese toque que tanto gusta. Y es que, junto al anterior tema, es de las más románticas.

Luego llega el momento de Conmigo, una canción que nos recuerda al Dancehall que hace Bad Gyal. Incluso la letra le iría como anillo al dedo a la diva española. “Yo te enseño. Yo no creo en el amor, lo diseño. Bajo un cielo que parece caribeño”, canta Love Yi. Y sí, nosotros ya nos estamos imaginando lo bien que quedaría el tema en voz de la catalana.

Tercera parada: bien de rap

Llegamos a la parte más rap del disco con M.U.T.E, Phantom y ÓRALE. El artista se reúne en con algunos de sus amigos de la industria como Delaossa y Camin para apostar fuertemente por el sonido urbano.

Es en DM, donde el cantante, con un estribillo más pop, se muestra más vulnerable y pide perdón. “Dime, dime, tienes toda la razón. Yo tampoco cometí un crimen. Ya te pedí perdón”, canta el madrileño.

Cuarta parada: sin coraza

Tras Con los míos, donde el cantante se une con Delarue, aparece Tesoro. Este último, tal y como nos contó, se trata de uno de los más personales de su carrera. En él, Love Yi se quita del todo la coraza que muestra en las otras canciones y se desahoga bien.

Espíritu es un viaje directo al interior de Love Yi, una montaña rusa de sentimientos que se reflejan tanto en sus letras como en la mezcla de géneros. Sin duda, un disco que cumple con creces las expectativas de sus seguidores y seguidoras. Ahora, todos a volar tan alto aunque no salgamos del cuarto.