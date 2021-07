Aitana habla sobre feminismo, éxito e inseguridades en ‘¿De qué va?’

Aunque Aitana lleva pocos años en la industria, la joven ya puede presumir de haber puesto banda sonora a la vida de miles de personas. La estrella española tiene temas que han marcado a cientos de jóvenes durante los últimos años, acompañándoles en algunos de los momentos más importantes de su vida. Ya sea en una fiesta o a través de los cascos de tu móvil, la voz de Aitana forma parte del universo de sus seguidores y seguidoras. Pero, ¿de qué van realmente sus canciones?

Para responder a esta pregunta de dos de sus temas más conocidos, Aitana se ha reunido con nuestra compañera Cris Regatero en el segundo episodio de ¿De qué va?, el nuevo podcast de LOS40 en el que los artistas hablan largo y tendido sobre sus canciones.

Para la ocasión, Aitana nos ha desvelado los secretos de una de las canciones más bonitas y reivindicativas de su discografía: Ni una más. El tema, donde la joven habla sobre las inseguridades a las que se enfrentan las mujeres día a día, salió el pasado mes de mayo. Dos meses después, la canción se ha convertido en un himno de miles de mujeres jóvenes que saben lo que es pasar miedo por el simple hecho de volver a casa de noche.

“La idea me surgió cuando estuve en cuarentena por Covid. Me salieron unos acordes al piano que me inspiraron y ya empecé a escribir como el esqueleto de la canción”, recuerda Aitana en el programa.

La cantante continúa explicando que más tarde se reunió con Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Isaza, componentes de Morat, que le ayudaron a encontrar el sonido final de Ni una más.

Vas a quedarte: ¿de qué va realmente uno de sus mayores éxitos?

Aitana también ha hablado sobre una de las canciones que han marcado su carrera: Vas a quedarte. “Vas a quedarte fue la primera balada que saqué y como de las primeras canciones que saqué. Le tengo un cariño muy especial. Además, ha marcado mucho mi carrera”, ha recordado la artista. “Es la típica canción que te da el momento en el concierto. Te callas y dejas que el público la cante”, recuerda la joven.

¿De qué va Vas a Quedarte? Dos años después del lanzamiento del tema, Aitana nos cuenta de qué va realmente la canción. “Va sobre las segundas oportunidades, aunque digan que nunca son buenas. Creo que a veces se aprende los errores y son necesarios”, recuerda. “Me ha escrito gente diciéndome que ha marcado una etapa de su vida”, dice la cantante.

“Yo venía de un montón de críticas por Teléfono. A nivel de reproducciones fue genial, pero mucha gente se me echó encima diciéndome que eso no era lo que esperaban de mí”, recuerda la artista.

“Creo que por ser mujer, además que en aquel momento tenía 18 años, siempre se me ha catalogado como una niña tonta y un producto. Eso te hace a veces venirte abajo, porque tomas tus propias decisiones y la gente no lo ve”, dice Aitana sobre aquellas críticas que recibió.

Aitana cuenta sus experiencias con todas estas dos canciones en ¿De qué va? ¡Dale al play y disfruta de la entrevista completa!