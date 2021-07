Fin de semana grande del Orgullo 2021 en Madrid: actividades y horario de la manifestación

Las fiestas del Orgullo 2021 de Madrid están llegando a su fin y, aunque este año han sido más descafeinadas que otros debido a las restricciones impuestas para parar el avance de la pandemia de coronavirus, este mismo sábado a las 20:00 horas la capital acogerá una manifestación para poner el broche reivindicativo a una semana de actos que han buscado visibilizar al colectivo LGTBI+ y defender sus derechos.

Por si todavía no has tenido oportunidad de pasarte por ninguno de los eventos organizados hasta el momento, pero no quieres perderte el Orgullo de este 2021 en Madrid, aquí te traemos todos los actos que Madrid Orgullo, MADO, recoge en su programación para los días 2, 3 y 4 de julio:

Exposiciones que podrás ver todo el fin de semana

'Amor líquido' por Jordi Machi - Open Art Madrid

Elipsis en el imaginario real del cuerpo, por Corina L. De Sousa - Fundación entre dos

Muestra 'online' de cortos contra el acoso escolar

Exposición multidisciplinar 'Amor que consume: ni venus, ni reinas', de Esther Pérez de Eulate - EMM

La isla de todos los colores - Museo de Artes decorativas

Levi's Pride: beauty of becoming - Levi's Store Preciados

Juegos del Orgullo - varios espacios

'Queer Spirit' de Marcos Galisteo - La Gran Vía Cultural de Madrid

Iguales Ciclo de Artes Escénicas de Temática LGTBIQ+ - Nave 73

Fluide Scape Pride 2021 - Fluide Scape

Programación de MADO para el viernes 2 de julio

Maricón perdido - 19:00 horas en la Sala Berlanga

Acto con Abdelá Taia - 19:00 horas en Cineteca Pedro Zerolo

Oxitocina con Vedette Deivis & Sala - 21:00 horas en la Sala Maravillas

Drag Race Experience con Ivory Mess Hunky Mattel - 21:00 horas en la Sala Maravillas

La chica del sobre - 21:30 horas en los Teatros Luchana

Pájaro negro ¿cuál es tu precio? - 22:15 horas en los Teatros Luchana

Plaza de las reinas - Sala Fulanita de tal y Sala Vesta

La maldición de los hombres Malboro - Teatro La Latina

Festival de Comedia LGTBIQ+ en El Golfo Comedy

Programación de MADO para el sábado 3 de julio en Madrid - día de la manifestación del Orgullo

Cuentacuentos con Silvia G. Guirado - 12:00 horas en el Matadero de Madrid

Fiesta Jeanne D'arc: Amor Butano & 9Ckles - 13:00 horas en la Sala Maravillas

Manifestación del Orgullo - 20:00 horas - desde la glorieta de Carlos V hasta la plaza de Colón. Este año, a causa de la Covid-19, la manifestación se celebrará sin las ya tradicionales carrozas y tampoco se instalará el escenario que habitualmente espera a los asistentes al final del recorrido.

Benedicta televisión - 20:30 horas en la Sala de Teatro Bululú

Oxitocina con Vedette Deivis & Sala - 21:00 horas en la Sala Maravillas

Desátame - 22:00 horas en los Teatros Luchana

Gala Mr Gay Pride 2021 - a las 22:00 en madridorgullo.com y mrgaypride.es

Plaza de las reinas - Sala Fulanita de tal y Sala Vesta

Programación de MADO para el domingo 4 de julio, cierre del Orgullo 2021

ALV-V - 13:00 horas en la Sala Maravillas

Drag Reign's Viewing Party - 20:00 horas en la Sala Maravillas