De ser referente LGTBI a “la nueva normalidad”: ¿por qué sigue siendo noticia que alguien salga del armario?

“Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido!'”, anunciaba Ricky Martin tras veinte años encima de los escenarios. El cantante se convirtió en viral por sus palabras, los medios empezaron a sacarle novios de las piedras y su propia orientación fue cuestionada por miles de personas alrededor del mundo.

Una década después, parece que la sociedad no ha cambiado nada, la historia repite. Esta vez ha sido con Pablo Alborán. El pasado 17 de junio, el cantante malagueño compartió un vídeo en su cuenta de Instagram donde revelaba que es homosexualidad. “Espero que les haga el camino más fácil, pero, sobre todo lo hago por mí”, aseguraba el cantante ante sus más de cinco millones de seguidores y seguidoras de Instagram.

¿El resultado? El mismo que el de Ricky Martín pero una década más tarde. Las palabras no solo se hicieron virales, también llegaron a salir en los telediarios y en los periódicos. ¿Realmente sigue siendo noticia que un cantante salga del armario? “Es noticia porque Pablo Alborán es un artista número uno en nuestro país y me parece que el haber dado este paso, tiene repercusión”, asegura la periodista Mónica Carrillo en la última entrevista que le hicimos para LOS40.

Pero, ¿qué opinan los artistas LGTBI de la industria española? ¿Por qué creen que sigue siendo noticia que los artistas salgan del armario?

Alba Reche, quien siempre ha hablado abiertamente sobre su bisexualidad, opina que si todavía “es noticia es por algo”:

“Entiendo que haya personas que digan que no es necesario, pero a muchas otras quizá le haya favorecido. Pero sobre todo a él como persona. Te hablo de él como podría hacerlo de mí. Te da libertad para presentarte al público tal como eres”.

Javiera Mena, que lleva más de una década en la industria de la música, sabe cuál es la libertad de la que habla Alba. La chilena anunció su homosexualidad cuando comenzó su carrera:

“Yo dije que era lesbiana hace más de diez años. Nunca lo oculté. En la primera entrevista me preguntaron si tenía novio y les dije que tenía novia. Lo siento como si hubiese un abierto un poco el camino, sobre todo en países como Chile que es muy conservador. Me sentí con más ganas de decirlo, de ser pionera y de abrir camino. No lo vi como algo perjudicial, sino como una manera de darle un color diferente”.

La intérprete de Dentro de ti, asegura que hoy sigue siendo noticia que los artistas salgan del armario debido a que “una gran parte de la población sigue considerando que es antinatural”.

Al igual que Javiera, Ricky Merino nunca ocultó que era homosexual. Antes de entrar en la academia de Operación Triunfo 2017, un amigo suyo periodista le preguntó si iba a ocultar su orientación sexual ya que “podía hacer de él un producto menos comercial”: “Le dije que no iba a ocultar nada, que iba a actuar como un homosexual. Recuerdo que el primer día en directo que estaba hablando con Amia me preguntó por qué me mudé a Sevilla. Yo les conté que había tenido un novio que era de allí. Hay que hablarlo con normalidad”.

De este modo, Ricky opina que “aunque sea una pena que sea noticia que un artista salga del armario, sirve para que la gente vea que es ser homosexual”.

Agoney / LOS40

Anque el cantante Agoney nunca haya ocultado su orientación, el canario sí que ha preguntado si su carrera hubiese sido distinta de haberlo hecho. “Si yo no lo hubiese dicho, ¿hubiese sido diferente?”, dijo hace unos días en directo de Instagram que protagonizó con LOS40. Aunque el artista no ha tenido ningún tipo de problema en la industria por su orientación, una persona hetero nunca se plantearía esta cuestión. “Eso significa que hay que seguir manifestándose y que hay que luchar por una igualdad mucho mayor para que se consiga normalizar todo”, asegura Agoney.

Juls y Raquel forman parte del grupo indie rock Ginebras, cuya canción Todas mis ex tienen novio suma más de 400 mil escuchas en Spotify. Su grupo habla desde un punto de vista divertido sobre la bisexualidad en esta canción, siendo fruto de una historia personal. Eso sí, prefieren no revelar a quién de los cuatro miembros le ocurrió. La salida del armario de Alborán, le provocó sentimientos enfrentados a Raquel que, aunque le parece muy bien que aparezca, piensa que lo ha hecho un poco tarde:

“Por una parte, me parece muy guay que salga del armario; pero otra pequeña parte de mí se enfada un poco porque dice ‘joder, tío, tienes un altavoz ahí’ y al final faltan referentes. No es como nosotras que nos movemos por unos círculos, él llega a gente totalmente diferente. Tiene una responsabilidad y que muchas personas se pueden sentir identificados con él”.

El principal miedo que pueden tener los artistas a la hora de anunciar su orientación sexual es que algunos de sus fans dejen de seguirles. ¡Sí, en pleno siglo XXI y todavía hay personas que son así! “Si te gusta la música de Pablo Alborán y dice que es homosexual y deja de gustarte, no te gustaría tanto su música”, asegura Juls de Ginebras.

Aunque la salida del armario de Pablo Alborán haya sido un boom informativo, es verdad que no tiene nada que ver con la connotación negativa que tenía hace casi treinta años. “Recuerdo el bombazo de George Michael, que se veía hasta como algo malo. Me faltó referentes en aquella época”, recuerda Ricky Merino sobre la salida del armario a principios de los noventa del músico. Y es que, aunque cada vez haya más artistas que den visibilidad LGTBI, no son suficientes.

Hacia más referentes

“Mi mayor referente en igualdad eran las Spice Girls porque reivindicaban la igualdad de la mujer, pero un referente homosexual no recuerdo”, recuerda Ricky Merino. Y es que, aquellos artistas que nacieron antes de los 2000’s no tuvieron referentes lgtbi en su infancia. Alba está de acuerdo. A pesar de tener solo 22 años, no tiene muchos recuerdos de pequeña de artistas del colectivo: “No recuerdo muchos cantantes más allá de Queen. Ahora está más normalizado”.

“Sobre todo lesbianas”, comienza diciendo Javiera Mena. La chilena puntualiza que de niña escuchaba a Freddie Mercury, Elton John o The Village Boys, pero que apenas había cantantes femeninas homosexuales: “Yo quería una Elton John en mujer para que a mí me diera más. Bueno, estaba Tracy Chapman en los noventa, pero no se sabía mucho”.

Juls de Ginebras está totalmente de acuerdo con la artista chilena y asegura que esa falta de referencias de lesbianas en la música está relacionada con el machismo de la sociedad: “A nivel de música se nota que se ven más grupos de hombres que de mujeres. Esos grupos existen y es lo que hay que visibilizar”.

Por suerte, los tiempos están cambiando y hoy podemos encontrar grupos con los que la comunidad se siente reflejada. “Es verdad que ahora podemos encontrar varios como Interrogación amor, Putochinomaricón o Chico Blanco”, nos cuenta María, una de las integrantes del grupo Cariño. Además, asegura que cada vez se rompen más tabúes en los distintos géneros musicales: “Me mola mucho Chico Blanco porque además de tener un sonido trapero, tiene una canción que habla directamente de comer pollas. Justamente esos géneros es más complicado ver esas cosas”.

Ricky Merino / LOS40

Agoney está de acuerdo y piensa que cada vez el colectivo tiene más artistas con los que verse reflejados: “Siempre se agradece la gente que se pronuncia. Ahí, tenemos referentes como Vanesa Martín que lanzó un vídeo maravilloso. En internacionales hay bastantes como Troye Sivan o Sam Smith”.

A pesar de ello, todavía son muchas las personas que deciden esconder su sexualidad en su carrera. “Que La Prohibida hable sobre el tema libremente está muy guay, pero molaría que otros artistas también empezaran a hacerlo, pero en todos los géneros: rap, indie, reguetón…¡el que sea”, dice Raquel de Ginebras.

No es casualidad que, aunque la sociedad avance, falten referentes LGTBI en la industria. El miedo del rechazo por el gran público continúa vigente en las personas que se dedican a la música. Aunque ninguno de los entrevistados haya tenido problemas directamente por su orientación sexual, sí que han vivido mini episodios de homofobia en la industria.

“Alguien que conozco, no te puedo decir quién, una persona con un mánager muy importante le dijo ‘qué pena que seas homosexual, porque eres un gran producto”, confiesa Ricky Merino.

Aunque la industria musical vaya por delante de otras, todavía sigue poniendo obstáculos a los artistas lgtbi. Mientras que un cantante siga convirtiéndose en noticia por anunciar que es homosexual, pasando a ser referente para el colectivo, quedarán derechos por alcanzar la igualdad. El día que eso no sea noticia, habremos alcanzado “la nueva normalidad”. Mientras tanto, ¡bienvenidos sean todos esos referentes lgtbi para las próximas generaciones!