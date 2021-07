Pablo Díaz, tras ganar ‘Pasapalabra’: “Pagaré a hacienda sin dolor ni alegría”

Pablo Díaz se ha convertido en una de las personas del momento tras haber hecho historia en Pasapalabra. Pablo se ha llevado el tercer bote más alto del programa después de completar El Rosco: un total de 1.828.000 euros.

Pero no es el único récord que ha obtenido. El concursante ha estado 260 programas seguidos, siendo la persona de Pasapalabra que más emisiones seguidas ha estado. Este jueves, tras más de un año en la pequeña pantalla, Pablo por fin se llevó el ansiado bote. Una de las mayores alegrías de su vida. ¡Y no nos extraña!

Tras la emisión del programa, Pablo estuvo como invitado en El Hormiguero. Allí, el tinerfeño contó algunos aspectos de su vida. También en qué se va a gastar el dinero del premio. Además, también ha hablado sobre cómo conoció a su actual pareja, ¡y fue gracias al concurso!

Pablo Díaz gana 1.828.000 euros en ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’

Para hablar de esta nueva etapa vital de Pablo, se ha sentado con LOS40 para charlar sobre ello. Con una sonrisa en la cara (la que tiene uno cuando gana 1,8 millones de euros), nos mira al otro lado de la cámara.

Pregunta (P): ¿Cómo ha sido tu último año? ¿Cómo te ha afectado?

Pablo Diaz: Este año ha sido una locura. Yo he sido muy feliz grabando en el programa. El equipo es maravilloso y Roberto es super bueno. He hecho amigos de mis rivales. En ese aspecto, no podría haber estado mejor. Evidentemente, mi vida ha cambiado gracias a la repercusión que he tenido en el programa, he podido empezar un canal de Twitch y hacerme Partner. Ese es mi trabajo ahora después del bote. Es una cosa que me apasiona y que ha surgido gracias al programa. No puedo estar más contento.

P: De tus compañeros con los que has hecho muy buenas migas, ¿con quién tienes más relación?

Pablo: Con los cuatro tengo muy buena relación. Quizá con los que más hablo son con Nacho y Luis. Mis primeros dos. Nacho también se creó un canal de Twitch conmigo. Con Luis hablo mucho por whatsapp y nos damos consejos. Pero con Marta y Javier también tengo una amistad super bonita y les deseo lo mejor. Seguro que van a volver al programa y se van a llevar el bote.

P: ¿Cómo ha sido tu relación con Roberto Leal?

Pablo: Es muy buena. Me llevo un amigo. Nos escribimos de vez en cuando y sé que después del programa vamos a seguir teniendo relación. Le mando un beso y un abrazo enorme.

P: Hemos visto ese abrazo que te dio cuando te llevaste el bote, ¿qué te dijo en ese momento?

Pablo: No recuerdo que me hubiese dicho nada, pero si lo hubiese hecho, no me hubiese enterado porque estaba llorando a grito pelao’. Es que en ese momento las emociones están a flor de piel, pero fue un momento precioso.

P: No sé cuánto era el retardo entre ganar el premio y emitirse. ¿Cómo viviste esos días de absoluto secreto?

Pablo: No los supo nadie y es un poco difícil. Sobre todo, con gente cercana. Es muy complicado guardar un secreto tan fuerte. No se puede decir. Me mordí la lengua. Me hace gracia porque la gente me decía a ver cuándo me llevaba el bote y yo contestaba como si no lo hubiese hecho ya. Yo hice streamings en Twitch estudiando Pasapalabra cuando ya me lo había llevado. No podía dejar de hacerlo porque si no iba a quedar muy raro. Pero tenía que disimular. Esto ha sido hasta el mismo momento en el que se reveló el bote.

P: Siendo sinceros, ¿este rosco lo viste más fácil?

Pablo: No, para nada. Este rosco ha sido igual que el resto. Eso está muy bien porque el equipo de guion es consistente en este aspecto. Lo más importante es que los roscos están perfectamente nivelados. Precisamente por esto, cuando Javier había terminado su rosco, tú ya sabes más o menos la dificultad que va a tener el tuyo. Eso me ayudó a hacerme un esquema mental de cómo podía ser el rosco.

P: ¿Qué vas a hacer con el dinero? Aunque te lo hayan preguntado tropecientas veces hoy.

Pablo: Yo siempre digo que quiero que a mis padres no les falte nada y la cuestión económica no sea un problema. También quiero independizarme, que no estaría nada mal. Y el resto, vivir tranquilo. No soy una persona de grandes lujos ni nada. Quizá algún viaje. Ya me he comprado alguna consola de Nintendo, pero realmente siga con la misma vida que llevo hasta ahora.

P: ¿No vas a hacer ninguna escapada especial o alguna fiesta, respetando las medidas, para celebrarlo?

Pablo: Este verano me iré a Tenerife para ver a mi familia. Algún viajecillo caerá.

P: Hay que pagar a hacienda, ¿eres de los que paga con dolor o de los que no le importa?

Pablo: Yo soy de los que dicen que hay que pagar esto y se hace. Se lleva el 47% en Madrid. Se pagará y ya está, sin dolor ni alegría.

P: Ahora toda España sabe que tienes un millón de euros, ¿no te da cosa?

Pablo: Bueno, realmente no. La repercusión que tiene el programa lo conozco. Yo estoy tranquilo realmente. Voy a seguir la misma vida. Ahora tiene mucha repercusión, pero no sé si dentro de un año la gente se va a acordar de esto.

P: Durante todo este tiempo has tenido muy buenos momentos, pero también has protagonizado alguna que otra polémica en redes sociales, ¿te han afectado?

Pablo: Creo que es algo que viene cuando te conviertes, de alguna manera, en una figura pública. Viene con el manual. Es muy normal que en redes haya gente que está de acuerdo y gente que no lo está. Es importante entender que cada uno es libre de expresar lo que quiera. En cuanto al comportamiento de mucha gente en redes, hay que tener en cuenta que una grandísima parte de la gente en redes es normal y neutral. Pero luego hay un porcentaje muy pequeñito de gente que te idolatra muchísimo o te odia a muerte. La cosa es que hay que tener claro que la toxicidad en redes es una ilusión. Esos porcentajes son muy bajos, pero ladran mucho. Da la impresión de que son más. Potenciado por el algoritmo de las red social y por el clickbait de muchos medios que se hacen eco. Se podría decir que hacen pensar que la opinión general es la que realmente es residual.