Lola Índigo, J Balvin, Álvaro Soler, Fred De Palma y Anitta inauguran julio con sus nuevas canciones

Ya está aquí el mes de julio, y esto quiere decir que el calor ha aterrizado en nuestras vidas oficialmente. Pero nuestros artistas favoritos se han encargado de refrescarnos con sus temas más frescos.

El pasado 25 de junio fueron Ed Sheeran, Rauw Alejandro, Mariah Angeliq y Miley Cyrus los que se encargaron de abrir paso a una temporada de auténticos temazos. Ahora llega el turno de otro elenco de lo más variopinto de artistas. ¡Dale al play y disfruta de las novedades musicales de la semana!

Viernes 2 de julio

Lola Índigo, TINI, Belinda - La Niña De La Escuela. La granadina está de enhorabuena, ya que acaba de ver la luz su nuevo álbum La Niña. Con él llega un repertorio de lo más variopinto, pero si hay algo que todas sus canciones comparten es que tienen mucha influencia de los 2000's. Uno de los temas que incluye es su tan esperada colaboración con Belinda y Tini. Este trío de artistas se unen para regalarnos un hit de ritmos reggaetoneros que levantan a cualquiera de la silla.

J Balvin, Skrillex - In Da Getto. Cuando J Balvin aparece en la lista de novedades musicales, significa que ya han llegado los ritmos imparables. El artista urbano se une al DJ y productor para lanzar una fusión de sonidos latinos urbanos y la música electrónica y dance que tanto caracteriza al de Los Ángeles.

Álvaro Soler, Cali y el Dandee - Mañana. Soler ha presentado el nuevo sencillo de su próximo álbum Magia, que verá la luz el 9 de julio. Esta vez ha contado con uno de los dúos más veteranos de la escena urbana y las baladas. Con ellos ha lanzado una canción precisamente de sonidos urbanos y de lo más pegadiza.

Fred De Palma, Anitta - Un Altro Ballo. Después de Paloma, ambos han decidido unir de nuevo sus voces en una canción veraniega que nos invita a darlo todo. En Un Altro Ballo, Anitta se atreve con el italiano y nos trae, junto al rapero, un tema que nos traslada directamente a una tarde de playa con amigos.

Enrique Iglesias, Farruko - Me Pasé. También sabemos que el verano ha llegado cuando Enrique Iglesias lanza una canción. Y es que su colaboración con Farruko no ha defraudado en absoluto. Ambos nos traen los sonidos urbanos que posiblemente suenen en todos los chiringuitos este verano.

Bizarrap, Nicky Jam - Music Session #41. Es el primer argentino con el que colabora el puertorriqueño, y el tema no ha pasado desapercibido. Nicky ha visitado a Biza en su estudio para protagonizar su nueva sesión. El flow que le caracteriza y los beats del argentino han creado un hit que ya se ha convertido en la banda sonora de millones de personas.

Nil Moliner - Solo. El cantante aprovecha esta canción para sacar el lado positivo de la soledad. Y es que aunque en ocasiones nos sintamos solos, debemos tomarlo como una oportunidad para escucharnos y vivirnos.

Bombai, Lérica - Caramelo De Limón. ¿Querías otra candidata para convertirse en la canción del verano de 2021? Los valencianos y los gaditanos traen el buen rollo que les caracteriza y los ritmos tropicales en una canción con mucho flow y ritmo. Además, cuenta con un estribillo de lo más pegadizo.

Walls, Xavibo, Marc Seguí - Haciendo Na. Con los sonidos del rap y pop alternativos que caracterizan a estos tres artistas, llega la que se ha convertido en la banda sonora de miles de personas. Además, el lenguaje informal que también marcan sus canciones se ha convertido en uno de sus mayores atractivos.

Paula Cendejas - Nosotras. La artista ha estrenado su EP Contragolpe, y una de las canciones que este incluye es Nosotras. En su letra describe un momento de tensión sexual que vive con otra persona, sin importar el lugar en el que se encuentren.

Otros de los que se han animado a dar la bienvenida al calor con sus temas son David Guetta, MistaJam y John Newman con If You Really Love Me (How Will I Know), Guitarricadelafuente con Mil y Una Noches, Tainy y Yandel con Deja Vu, Imagine Dragons con Wrecked, Eladio Carrión con Problemas y Ana Torroja con Mil Razones.