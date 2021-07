Estos son los finalistas del Concurso de K-Pop en España 2021

El Concurso de K-Pop en España es ya toda una tradición para los amantes de este estilo musical. Muchos de ellos se animan a compartir su talento para intentar hacerse con el galardón.

El Centro Cultural Coreano se ha unido al Ayuntamiento de Madrid, Madrid Destino, Cultura Turismo y Negocio S.A. para incluir este concurso en la programación del Festival Veranos de la Villa. Tendrá lugar el 24 de julio en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque (Madrid).

Pero, ¿quiénes tendrán la opción de hacerse con el galardón? Como cada año, la competición está dividida en dos categorías: canto y baile. El Centro Cultural Coreano ha hecho pública la lista dividida de los que han conseguido ganarse su pase a la final.

En la categoría de canto están Angie, con su interpretación de When This Rain Stops de Wendy; Ina, con Where Are We Now de Mamamoo; Jay, con Best Luck de Chen; Olga, con Pporappippam de Sunmi y Sphynx, con Next Level de Aespa.

En la categoría de baile, los afortunados son Koko con su coreografía de Hala Hala, el tema de Ateez; Nova Big Family, con Hot Sauce de NCT Dream; Pabloff Dance, con Nunu Nana de Jessi; Poly Squad, con In The Morning de Itzy; y Vixen's New Line, con Tiger Inside de SuperM.

Los que resulten ganadores el próximo 24 de julio, tendrán la oportunidad de hacerse con una dotación económica de 1000 euros para cada categoría. Además, también podrán participar, después de una ronda eliminatoria online, en la gran final del cocnurso que tiene lugar en Corea del Sur. ¡Con todos los gastos pagados!

Las entradas para asistir como público a este festival estarán disponibles de forma gratuita en la página web de Veranos de la Villa a partir del 17 de julio. Y tú, ¿te apuntas?