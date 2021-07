Big Red Machine se alía con Taylor Swift para presentar ‘Renegade’

Aún no habíamos terminado de digerir la noticia del nuevo álbum de Big Red Machine, el dúo formado por Justin Vernon (Bon Iver) y Aaron Dessner (The National), cuando ha llegado a nosotros la que será una de sus canciones más sonadas. Se trata de la canción Renegade, para la que han elegido a Taylor Swift como colaboradora.

Esta no es la primera vez que autora de Willow trabaja con los líderes de Bon Iver y The National, puesto que ya colaboró con ellos en sus dos discos de estudio publicados el pasado año 2020, Folklore y Evermore. En esta ocasión, además de Renegade, la artista también ha participado en otra canción del largo llamada Birch y de la que, hasta ahora, no sabemos nada más que su título.

En el caso de la que sí han presentado, se sabe que fue grabada en el estudio que Taylor Swift tiene en su casa de Los Ángeles. Este encuentro tuvo lugar en marzo de 2021, cuando los tres artistas se encerraron en Kitty Committee para crear una canción muy en su línea particular, con un sonido muy cercano al folk tradicional combinado con pop.

De su vídeo, podemos decir que se escapa de lo tradicional, puesto que se ajusta a la estética que Big Red Machine venían presentado estos días a través de sus redes sociales. En él, aparece la cantante como principal protagonista, con diferentes grabaciones caseras y planos en los que aparece escribiendo la letra del tema.

La publicación de esta canción llega después de haber escuchado otro de los temas que formarán parte del próximo disco del dúo, Latter Days, donde cuentan con la participación de la cantautora Anaïs Mitchell. Conviene recordar que estas dos cantantes no son las únicas que figurarán en los créditos de este álbum, que incluirá varios artistas reconocidos. Entre ellos, Robin Pecknold (de Fleet Foxes), Sharon Van Etten, Isley, Ben Howard o This Is The Kit.

Este trabajo verá la luz al completo el próximo 27 de agosto y será publicado por Jagjaguwar. Mientras tanto, a la espera de que la formación de más pistas de cómo será este completísimo trabajo, solo nos queda disfrutar de las dos canciones que han escogido como carta de presentación. Seguramente, tendremos nuevas noticias de qué traman Vernon y Dessner.