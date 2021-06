La canción que Taylor Swift no puede sacarse de la cabeza y la está volviendo loca

Taylor Swift no para de trabajar en su nuevo proyecto discográfico que verá la luz a final de año. Red (Taylor's version) será el segundo disco del que la estadounidense recupere sus derechos de autor. Y eso es lo que sabemos porque probablemente la cantante ya esté componiendo y trabajando en música de la que no nos habla.

Pero la solista no sólo es una artista que trabaja en su música sino que disfrutar con las creaciones de sus compañeros de profesión. Lo hemos visto a lo largo de los años cómo ha sido capaz de recomendar a artistas emergentes y apadrinar incluso a alguno de ellos. Lo hemos visto recientemente con Olivia Rodrigo y estos días está como loca con una canción que no se le va de la cabeza.

Bad habits es el nuevo single del próximo álbum de estudio de Ed Sheeran y es la canción que no puede parar de escuchar una y otra vez. No cabe duda de que la solista estadounidense sabe como promocionar a sus amigos aunque un artista de talla mundial como el británico no es que lo necesite.

No cabe duda de que durante el proceso de creación de las nuevas canciones de Sheeran, Taylor Swift ha tenido un papel importante como confesó durante nuestra entrevista con él. Además hay que recordar que ambos han vuelto a trabajar juntos regrabando una de sus primeras colaboraciones: Everything has changed.

Ed has a new song out and I legitimately cannot get it out of my head! And this VIDEO!! Stream/Buy/Support/bop to it uncontrollably all summer #BadHabits https://t.co/UFBBTsHRlD — Taylor Swift (@taylorswift13) June 25, 2021

"He estado hablando mucho con Taylor tanto de la vida como de música" explicaba el cantante. Y eso parece que incluía las sesiones de grabación de uno de los hits que incluirá Red (Taylor's version). "Ya la he grabado" explicaba Sheeran entre vítores en una emisora británica. "Sólo puedo decir que Taylor tiene algunas sorpresas para vosotros" concluía el artista dejándonos con la miel en los labios.

No cabe duda de que su sintonía sigue siendo muy buena. Y Taylor Swift no es la única que no puede sacarse Bad habits de la cabeza: "It started under neon lights and then it all got dark..."