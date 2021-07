Ms Nina: “La música no es un negocio fácil y menos para nosotras”

Una estrategia habitual en la música hecha por mujeres es la de adoptar una posición de intimidante para dar una sensación de fortaleza y autonomía. Artistas como Janis Joplin, Patti Smith o Courtney Love son algunos ejemplos de ello. Se pueden ver claros reflejos de estas directrices en artistas que ahora son emblema del trap, como La Zowi o Bad Gyal.

Sin embargo, siempre merece la pena acudir a aquellas que pioneras de lo que ahora se estila y que, a pesar de asumir el riesgo que conlleva salirse de la norma, crearon escuela de lo que ahora entendemos como emancipación femenina. En términos de reggateón y neoperreo es obligatorio acudir a Ms Nina para conocer el modo en que dio un paso hacia adelante al que muchas se han sumado.

Con la canción Si quieres recientemente publicada, nos ha vuelto a recordar li importante que es ser explícita en las canciones para evidenciar la realidad en la que vivimos. Hablamos con ella con el fin de que nos cuente cuál ha sido su experiencia dentro de la industria musical en los últimos años.

P. Sueles expresarte en tus canciones sin censuras, aunque siempre hay un límite moral. Una forma de mostrar lo que no puedes cantar es a través de tus redes sociales. ¿Qué uso les das?

R: Allí soy un personaje, las uso para que la gente se divierta y pasármelo yo bien también. Es una forma de darse cuenta de que todos tenemos un personaje y no nos debemos ofender por lo que se dice de nosotros, a pesar de que hay comentarios muy hirientes. Básicamente utilizo internet para entretenerme.

P. ¿Cómo has conseguido lidiar con los haters?

R: Al principio sí que me costaba mucho, era una persona muy insegura. Además, siento que he madurado, porque ya no me afecta nada de lo que me dice la gente que no conozco. ¿Qué te va a molestar que una persona que no te conoce de nada y que, encima, tiene un peluche en su foto de perfil? Me da igual.

P. ¿Por qué crees que las mujeres tienen más comentarios de este tipo?

R: El insulto más feo para una chica siempre ha sido “estás gorda” o “eres fea”, “puta”… Me aburre pensar que la gente tiene esa facilidad para meterse contigo, pero que no ofrece una crítica constructiva de lo que no le gusta.

P. ¿Crees que el público valora que las mujeres tengan inquietudes por trabajar con otros artistas?

R: Claro, a la gente le sorprende que hagas cosas sola y eso, en cierto modo, juega a tu favor, porque vas dejando claro que las cosas están cambiando. Cada vez tenemos más autonomía para decir lo que nos gusta y lo que no. Me enorgullece saber que todo lo he hecho por mi misma. No es un negocio fácil y menos para nosotras. Yo me fui muy joven de Argentina y trabajé mucho, haciendo cosas gratis, y echándole cara y buena fe. He sido muy constante con mi proyecto y ahora estoy muy agradecida con la vida.

P. ¿Qué ha significado Ms Nina para el feminismo?

R: Cuando yo empecé a hacer canciones no había casi nada que se cantara del modo en que lo hacía yo. Ten en cuenta que mi primera canción decía “chupa, chupa, chupa”. Ahora lo pienso y me hace gracia, pero creo que fue una manera de empezar a dejar las cosas claras. Ahora veo el videoclip y me río, pero sigo manteniendo eso de que “cada uno haga lo que quiera con su culo”.

Ms Nina - SI QUIERES

P. Al paso que llevamos, en breves dejarán de existir los tabúes…

R: No estoy tan segura. Seguirá habiéndolos, aunque menos. Ahora los niños se crían de otra manera, con el TikTok… nada que ver con nuestra infancia. Me da un poco de miedo pensar en cómo van a ser en el futuro, cómo van a influir en ellos las redes sociales.

P. ¿Crees que llegará el momento en que el crecimiento mundial del reggaetón se paralice?

R: Sí, creo que la gente se está cansando del reggaetón. Ahora hay mucho interés por la cumbia y es interesante porque, en el fondo, es bueno que haya cambios e inquietudes. A la gente siempre le gustará el perreo, porque es un estilo de música disfrutable que te sube el ánimo, pero poco a poco se está desinflando… Y es normal.