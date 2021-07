40 cosas sobre Cesar AC, por Cesar AC

1. Nombre completo: Cesar Antonio Hernández Fernández.

2. Año y ciudad de nacimiento: 1998, Madrid.

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Desde pequeño en casa siempre se ha escuchado muchísima música, y el primer contacto con el reggaeton fue a través de mi vecino Jose, que me dio un CD con canciones como Baila Morena o Gasolina.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Al sacar mi primera canción, la gente me decía que servía para ello ya mí me encantaba estar en el estudio y poder crear algo que las personas pudieran disfrutar y pasárselo bien, a la vez que sentirse identificado.

5. La canción que te hubiese gustado componer: Farruko - Visionary.

6. Un género musical que nunca tocarías: el trash.

7. Un artista favorito: Juan Magán y Jhay Cortez.

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: desde Rock, pop o música latina.

9. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: 2:50 Remix y Poblado Remix.

10. La que odies escuchar ahora mismo: Me Rehúso de Danny Ocean.

11. El artista con el que te gustaría colaborar: Lunay.

12. ¿Es un sueño o una realidad? De momento es un sueño que con trabajo se que puede llegar.

13. El músico que está en tu agenda de contactos: Lunay.

14. Si no fueses cantante, serías... A&R. Me encanta encontrar artistas y canciones nuevas y saber que tienen potencial.

15. La música para ti es... todo.



16. Un hobby o deporte favorito: coleccionar Funjos y artículos de Baby Yoda.

17. ¿Tienes mascota? No, pero me gustaría tener un Pug.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: la primera vez que entré a La Riviera, que era el concierto de Messiah con Yung Beef, en el cual estaba mucha gente de la industria musical, donde conocí a Omar Montes, entre otras personas, con 17 años.

19. Lo que dirías al pequeño Cesar AC: no prestes atención a lo que te diga y opine la gente, sigue con tu mentalidad y trabaja como lo estás haciendo.

20. La red social que más te engancha: Instagram y TikTok.

21. La que menos: Twitter.

22. Algo que no soportas, que te pone enfermo: la hipocresía.

23. Una frase que te repites mucho: tiempo al tiempo y todo pasa por algo.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: momentos en los que he sido muy hermético y me los he guardado para mí mismo.

25: Una película que te enganche o que te defina: Ponyo, porque me flipa la niña pez..

26. Algo que se te da fatal: el fútbol.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: la música y mis proyectos.

28. Tu personalidad: buena persona, abierto, agradecido, alegre y con muchas ganas de hacer y avanzar.

29. Tu recuerdo de la infancia más bonito: el nacimiento de mi hermana.



30. Un juguete (o juego) de infancia: la Gameboy.

31. Lo que echas de menos: la despreocupación e inocencia que tenía en la infancia.

32. Algo de lo que te arrepientas: no haber aprovechado ciertos momentos.

33. Tu palabra favorita: huraño.

34. Una manía: estar en un ambiente en el cual tenga algo de color morado a la hora de estar creando o escribiendo una canción.

35. Tatuajes: 5.

36. Un placer oculto (o algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): no sé.

37. ¿De cuál de todas tus canciones te sientes más orgulloso de haber compuesto? Sensual.

38. Sit uvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería... Inverosímil.

39. Pista de lo próximo que traes: algo que la gente no se espera, fuera de lo que están acostumbrados a escuchar de mí.

40. Si vieses a Cesar AC por la calle, ¿qué pensarías de él? Me llamaría la atención su pelo y su ropa. Su estilo en general.