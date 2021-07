Billie Eilish anuncia el lanzamiento de ‘NDA’, su nuevo sencillo

Los seguidores de Billie Eilish están de enhorabuena. Su artista favorita pronto dará a luz a su nuevo álbum Happier Than Ever y, aunque ya hemos escuchado algún que otro avance, la artista no se cansa de sorprendernos.

Billie traerá su nuevo sencillo NDA el próximo 9 de julio, justo tres semanas antes del lanzamiento oficial de su segundo disco. Así lo ha anunciado a través de redes sociales, donde ha compartido la emoción que siente por enseñar su nueva música a sus fans.

"La canción NDA y el vídeo salen el próximo viernes 9 de julio JSHVKSJCIKSHCJSKCBUSKSK el link de reserva en la bioooooo", dice en mayúsculas en la descripción de la foto. Una foto que podría tratarse de una captura del videoclip de este nuevo single o de su portada.

Como era de esperar, la noticia ha revolucionado a sus seguidores. Basta con deslizar entre las respuestas de la publicación para leer las reacciones de euforia y emoción de fotos ellos. "ESTOY MUY EMOCIONADA", dice una de ellas.

NDA llegará después de My Future, Therefore I Am, Your Power y Lost Cause, canciones que la artista ya presentó previamente a modo de avance de lo que se viene. Este nuevo tema se convierte, por tanto, en el quinto sencillo de este álbum.

Happier Than Ever aterrizará en nuestros oídos el próximo 30 de julio con un repertorio de 16 canciones. Todas ellas han sido escritas y compuestas por la propia Billie y su hermano Finneas, que se ha convertido en su más fiel acompañante de aventuras musicales.

Pero crear un álbum no siempre es un camino lleno de rosas. Con su primer disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? asgura que odió su proceso de composición y grabación. "Recuerdo que pensé que no había otra forma de que sacara un álbum nuevo después de aquello. En absoluto", aseguró. Pero la historia cambia con Happier Than Ever. "Ya nada tiene nada que decir. Somos, literalmente, Finneas y yo... nadie más", declara.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar lo nuevo que trae nuestra protagonista? ¡Comienza la cuenta atrás!