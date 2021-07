Bely Basarte: "La pandemia me ha hecho ser más positiva"

Desde sus inicios, cuando ofrecía versiones de algunos clásicos de la música en su cuenta de YouTube, Bely Basarte tenía muy claro que ese público que entonces la acompañaba estaría a su lado con el paso del tiempo. Lógico, si tenemos en cuenta que es una de las artistas más constantes del panorama nacional.

Una de los rasgos que la caracterizan como artista es su visión de su particular creación musical, en la que no existen las prisas ni los tiempos. La madrileña deja que la imaginación fluya y se vayan dibujando caminos que, de haber sido preconcebidos, no serían tan auténticos. Hablamos con Bely para que nos cuente cómo ha ido modelando su proyecto y en qué punto se encuentra ahora.

P. ‘Tomando tequila’ es una canción que escribiste en 2019. ¿Por qué ha sido ahora el momento de publicarla?

R: Aunque la canción la escribí en 2019, en ese momento estaba trabajando en lo que iba a ser el repertorio de mi disco anterior, El camino que no me llevó a Roma. Era un disco muy conceptual, pensaba que esta canción no tenía mucha cabida. Además, ese disco tenía cierta inspiración en una tragedia griega y esta canción no le pegaba mucho. Además, quería que la produjese Anders Hansson y que fuera más orgánica, no tan electrónica. Olvidé que existía durante un tiempo y ha llegado en un momento en el que me siento muy bien y en el que creo que el proyecto debe tener un poco de luz y positivismo.

P. ¿El videoclip también lo pensaste entonces?

R: No, lo pensé el verano pasado. A raíz de la pandemia, la cuarentena, el TikTok y los Instagram Live… Me parecía curioso que viviéramos a través de las pantallas y quería trasladarlo a mi música de alguna forma. Además, coincidió con que me cambié el color del pelo y era un momento de cambiar todo. Siempre me ha gustado mucho jugar y experimentar. Me apetecía que mi audiencia también participara en esto, porque es la que ha conseguido que yo esté viviendo de mi sueño. Con el videoclip se pueden sentir como el director de la obra, que gira la pantalla.

P. Empezaste haciendo versiones de canciones en YouTube. ¿Cómo ha sido crecer rodeada de gente que te ha apoyado desde entonces?

R: Se lo debo todo, porque han conseguido mucho más de lo que esperaba. Mi música se fue conociendo a través del boca a boca, no gracias a la tele ni otros medios tradicionales. En estos casos, el apoyo es tal que, gracias a que lo han compartido con amigos y familiares, las discográficas empiezan a interesarse en tu trabajo. Me han dado la oportunidad de estar dedicándome a ello y, además, muchos de los que estaban conmigo desde el principio, escuchando esas versiones que hacía, se han quedado conmigo y me han seguido acompañando con mis canciones propias.

P. También es cierto que, al ser más conocida y aumentar tu número de seguidores, sientas mayor presión para publicar canciones. ¿Te ha pasado?

R: Por ahora no, porque siempre que he sacado canciones le he querido dar un empaque que se ha convertido en disco. Por ejemplo, con Tomando tequila será parte de un EP que tiene que ver con parte de la era psicotropical de la que hablo en redes. No saco un trabajo hasta que no estoy segura de que se ha convertido en lo que esperaba y siempre que cuente con el apoyo de mi equipo. Mi público siempre lo ha recibido con mucho cariño aprecian mucho el tiempo que he dedicado a cada canción.

Bely Basarte - Tomando Tequila

P. Entonces, si reposas las canciones, es porque crees que tus seguidores van a entender que quieres contar algo en su conjunto, no con una canción…

R: Intenté que el álbum anterior contase una historia desde la primera canción hasta la última, con sus interludios y todo. Lo que estoy trabajando ahora es un poquito más corto, un EP, sabiendo la velocidad a la que se consume la música y la incertidumbre en la que nos movemos ahora. Sacar un trabajo de 12 temas y no poder presentarlo en directo es como que te ahogas. Necesitas que esas canciones no se duerman, que puedas seguir dándoles vida.

P. Con la cantidad de formatos y plataformas que los artistas tienen a su disposición para compartir su música, ¿por qué has elegido ser más activa en Twitch?

R: Twitch me aporta mucha calidad. En su día estaba muy enfocado a videojuegos, pero ahora hay de todo. Abrí este canal durante la cuarentena, porque no aguantaba más que siempre se quedara el IGTV colgado durante los conciertos en streaming. Además, en Twitch existe una comunidad muy agradecida. Yo no he recibido el amor y el cariño de mis seguidores con tanta intensidad como en esta plataforma. Además, me siento muy protegida, porque cuando les pongo de moderadores, no pasan haters ni ningún comentario fuera de lugar. La interacción es en directo y rapidísima, me encanta Twitch.

P. ¿Cómo fue tu confinamiento con respecto a estos canales de difusión de música? ¿Te llegaste a saturar?

R: Acabé un poco cansada de los directos. Estaba sola en casa con mis gatos y había veces que quería estar en la cama, pero tenía que hacer una entrevista y era: “Quiero estar como una bolita acostada, ahora me toca arreglarme y me apetece todo lo contrario”. En cualquier caso, me he sentido bastante acompañada.

P. ¿Crees que te ha influido negativamente esta situación pandémica?

R: Todo lo contrario. Estoy mucho más positiva y eso se ve en la canción que he publicado. Me ha hecho darme cuenta de que los dramas que tenía no eran tan importantes o problemáticos como creía. Si tenemos todos salud mental, la vida sigue para adelante. Es de lo que quiero cantar ahora, de que estoy tranquila, a gusto, feliz y me quiero.

P. ¿Cómo crees que va a ser el reencuentro con tus seguidores en la gira que tienes preparada para este verano?

R: La gente tiene muchas ganas de música. Hemos podido hacer algunos conciertos y se nota que la gente tenía muchas ganas de estar allí. Recuerdo que abrimos el primer concierto del septiembre pasado con Roma y el primer aplauso fue tan largo e intenso. Tenía muchas ganas de estar rodeada de gente. Además, como espectadora también he tenido esa sensación de regreso. Fui a un concierto de Andrés Suárez y con el primer acorde todo el mundo empezó a gritar, se me pusieron los pelos de punta.

P. De hecho, decían que los conciertos en streaming habían llegado para quedarse. ¿Existe miedo por parte de los artistas a que esto ocurra?

R: Yo creo que jamás sustituirán a un concierto en directo, aunque es cierto que pueden ser una buena forma de complementar estas actuaciones. El público aún no está acostumbrado a pagar por algo que está en la red, aunque su precio sea simbólico. Por eso, me parece una buena opción que se utilicen para llegar con tu música a aquellos sitios a los que no puedes viajar.

P. ¿Hasta qué nivel crees que la gente es consciente de esta mala práctica?

R: Todo es escucha pasiva. Pongo la lista de Spotify y no sé ni quién está cantando esto. Forma parte de la responsabilidad del oyente el hecho de interesarse por lo que ha hecho ese artista. Al final, esto es como un McDonald’s: tienes la opción de consumirlo sin que te interese nada más o de hacer el trabajo e investigar si realmente se trata de un artista que te llene. Quizá habría que hacer un movimiento de concienciación.

P. Hace poco estuviste con Emilio Aragón en su programa B.S.O. ¿Cuál es la importancia de que se sigan manteniendo programas de música en la televisión?

R: Es muy importante que se apoye la música en directo. Tenemos los oídos ya formados para escuchar música perfecta y es en los conciertos cuando la gente se da cuenta de lo que cuesta trasladar a un escenario tanto trabajo. Muchos, de hecho, nunca han ido a un concierto. Veo cómo han cambiado las generaciones, que en lugar de grabar al artista se están grabando ellos mismos durante el concierto y no se entiende. ¡Es como si la música se estuviera dando la vuelta! Nunca deberíamos dejar de dar valor a productores, instrumentistas y todos los profesionales que hay detrás del cantante.