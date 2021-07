‘Beggin'’: la historia de la canción que Måneskin ha vuelto a poner de moda

La banda italiana Måneskin se ha convertido en uno de los grandes fenómenos musicales de este 2021 en todo el mundo. Desde que para sorpresa de todxs se proclamasen ganadores de la última edición del Festival de Eurovisión con su tema Zitti e buoni, la banda de rock que lidera el cantante Damiano David ha seguido muy presente en nuestras vidas de diferentes formas.

Convertidos en todo un icono LGTBI, uno de los aspectos por los que más han destacado es su fuerte defensa de los derechos del colectivo, como han demostrado recientemente con un apasionado beso entre el vocalista y Thomas Raggi, guitarrista del grupo, en la televisión de Polonia (país donde la comunidad sigue estando aún muy perseguida). Pero por supuesto, también siguen destacando por su música, aunque no solo con la canción que los dio a conocer en toda Europa.

Desde su triunfo en Eurovisión, Måneskin ha encabezado varias listas de éxitos de todo el planeta con otras dos canciones, ambas en lengua inglesa. I wanna be your slave es otro de los temas incluidos en su disco Teatro d'ira: Vol. I, donde publicaron inicialmente Zitti e buoni, y enseguida se convirtió en una canción absolutamente viral en varias redes sociales como Instagram o TikTok.

Del soul al rock en medio siglo

La otra canción con la que Måneskin ha terminado por conquistarnos no es original de la banda, sino que nos lleva hasta el año 1967. Frankie Valli, autor de otros himnos de la música tan versionados como Can't take my eyes off you (también llamada I love you baby) creó la canción soul Beggin', acompañado de su habitual banda The Four Seasons.

Es posible que, al escucharla, no hayas pensado en esta primera versión, sino en una reedición posterior a cargo del dúo de hip hop noruego Madcon. Viajamos en este caso hasta 2007, 40 años después de que se publicase la original.

La versión R&B de Beggin' obtuvo mucha más notoriedad que la anterior, consiguiendo llegar a lo más alto en algunos territorios europeos como Francia, Países bajos o Noruega. Además, sirvió para que se dieran a conocer unos artistas que años después repetirían la fórmula del éxito junto a Ray Dalton en la canción Don't worry.

Y de diez en diez años, llegamos a 2017. La canción de Frankie Valli cumplió la bonita cifra de 50 años de vida, y un entonces desconocido grupo italiano llamado Måneskin decidió probar suerte en la edición de Factor X de su país con una versión rock del tema.

Gracias a la buenísima reinterpretación de esta y otras canciones, consiguieron ser finalistas del concurso y abrirse paso hacia la fama que finalmente les llegaría de la mano del Festival de Eurovisión.

Y de nuevo estamos ante un caso de canción que triunfa entre la gente muchos años después de su lanzamiento. Porque es ahora, momento en que los Måneskin son unos verdaderos ídolos de masas, cuando este Beggin' ha conseguido un éxito que incluso ha ensombrecido al de Madcon. Reino Unido, Alemania, Australia, Grecia o Austria son solo algunos de los países donde ha sido una de las 10 canciones más escuchadas del territorio. Curiosamente, en su país natal (Italia) la notoriedad ha sido algo menor, aunque igualmente destacable.

Sin duda, un fenómeno que ha llegado para quedarse entre nosotrxs durante mucho tiempo.