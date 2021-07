Jessie Cave (‘Harry Potter’) desvela que se sintió discriminada por su peso: "Me trataron diferente"

Todo hay que reconocerlo: algunas de las escenas más divertidas de las que hemos podido disfrutar en la saga de Harry Potter han sido protagonizadas por Ron Weasley. El eterno amigo del personaje que da título a estas películas forma parte del imaginario popular debido a ciertos diálogos con los que la risa es difícil de contener y, en cierto modo, no se puede negar que su brillantez a veces ha sido fruto de otros personajes que le han rodeado.

Uno de ellos es el de Lavender Brown, interpretado por la actriz Jessie Cave, quien probablemente te suene porque llamaba ‘Roni’ cariñosa y obsesivamente a su chico. Esta actriz británica, que además de formar parte del elenco de la conocida saga también ha participado en películas como Pride o Grandes Esperanzas, ha reconocido en una entrevista que no se sintió muy cómoda por cómo fue tratada en esta producción.

En una reciente entrevista para The Independent la actriz ha reconocido que se sintió muy incómoda en el momento de grabar la primera parte de Harry Potter y las reliquias de la muerte debido a un aumento de peso. “Gané mucho peso después de rodar Harry Potter y el misterio del príncipe. “Estaba creciendo y es lo que pasa. Cuando volví al rodaje me trataron como una especie diferente. Fue horrible”, ha admitido.

Lamentablemente, no es la primera vez que conocemos un caso similar en la industria del cine, donde los intérpretes (y, especialmente, las mujeres) se sienten presionados a la hora de encajar en los estereotipos y las tallas. A esa cuestión también se ha referido Cave: “Me sentí mal y probablemente fue cosa mía y de mi inseguridad, ya que sabía que no me estaba ajustando a la misma talla de pantalones que mis compañeras. Era una época en la que las actrices no superaban la talla 8 (equivalente a la talla 36 en España)”.

Para la actriz, esta experiencia traumática supuso un cambio radical en su vida, puesto que comenzó a “sentirse invisible”. “Engordas y dejas de ser relevante, tienes que abrirte camino en la oscuridad. Desde entonces, he tenido problemas muy serios con el peso y mi trabajo. Es muy jodido, pero es así: las mujeres tienen que lidiar con eso siempre”, ha asegurado.

Conviene mencionar que Cave ha concedido esta entrevista con motivo de la presentación de su debut literario, Sunset, algo que, según ha comentado, no hubiera conseguido de no haber seguido sus propias convicciones. “Si me hubiese quedado delgada, antinatural, infeliz pero delgada, probablemente hubiera conseguido más papeles y no hubiese empezado a escribir. En realidad, estoy casi agradecida de haber ganado peso, porque escribir es lo que me define”, ha puntualizado.