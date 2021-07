Miley Cyrus reivindica la libertad de Britney Sepears en mitad de ‘Party in the USA’

Desde hace años, cada 4 de julio, hay una canción que suena muy fuerte en Estados Unidos durante el día de la Independencia. Hablamos, por supuesto, de Party In The USA de Miley Cyrus.

La canción, que salió en 2009, suena muy fuerte en millones de hogares americanos durante este día. Este año, Miley ha querido cantarla en su actuación en el Resorts World Las Vegas que ha tenido lugar este domingo.

Eso sí, ha aprovechado una de los versos más famosos del tema para mandar un mensaje de apoyo a su compañera Britney Spears. La princesa del pop está luchando por recuperar su independencia y poner fin a la tutela que lleva 13 años condicionando su vida. De este modo, durante las últimas semanas, Britney ha ido a testificar ante el juez para terminar con ella.

Así, cuando Miley estaba cantando la canción, tras cantar la parte de “That's when the D.J. dropped my favorite tune and a Britney song was on”, ha querido mandar un mensaje: “Free Britney”, ha gritado la ex chica Disney. “Este tema me estresa mucho”, ha añadido.

Miley Cyrus supports the #FreeBritney movement during "Party in the USA" performance:



"Free Britney...It's stressing me the f*ck out!"

Con esta muestra de apoyo, Miley vuelve a dejar clara su opinión sobre el caso de Britney Spears. Y es que la cantante de Angels Like You siempre ha manifestado su apoyo públicamente.

El caso Britney

El caso de Britney Spears ha dado la vuelta al mundo. Y es que hace dos semanas, la cantante testificó ante los tribunales, contando un impactante relato que conmocionó al mundo. Y es que la diva ahora solo quiere recuperar el control de s vida.

A pesar de ello, la justicia norteamericana rechazó la solicitud de la artista de que su padre deje de ser su tutor legal y el administrador de todos sus bienes.

A pesar de eso, Britney tiene una nueva ventana abierta gracias Matt Gaetz, legislador republicano que la ha invitado a testificar en el Congreso.