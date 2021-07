La nueva pesadilla de Britney Spears: vuelve a ser acosada por paparazzi y fans

Britney Spears ha vuelto a los titulares de los medios de comunicación en todo el mundo por una razón completamente diferente por la que llegó a lo más alto de las listas de todo el planeta. Sin embargo, el interés por el juicio sobre su custodia del que hace años venimos hablando junto al movimiento #FreeBritney ha tenido un lado negativo para ella.

Porque el exceso de interés sobre su figura ha vuelto a despertar el morbo de la prensa sensacionalista que, como ya quedó documentado, tuvo mucho que ver en el descenso a los infiernos de la que fuera Princesa del Pop a comienzos del siglo XX.

A la cantante le ha pillado de vacaciones y no puede estar más disgustada tal y como ha confesado en sus redes sociales. Todo ello después de ver una imagen en la que sale caminando junto a su pareja y que según ella misma estaría manipulada.

"Pues estar aquí en Maui es una locura ahora... ¡Los paparazzi saben dónde estoy y no es nada divertido! Es bastante difícil ir a cualquier parte porque estas caras tontas siguen apareciendo para hacerme una foto 📸🙄... Pero no solo hacen una foto... distorsionan mi cuerpo y se meten con mí físico lo cual es vergonzoso 😬😳🙃. Sé que mi cuerpo no es perfecto, pero definitivamente NO me veo como ellos me retratan. Es de mala educación y es mezquino, así que, paparazzi, amablemente, jod**s y que os den por cul*" ha escrito Britney.

Al texto lo acompaña un vídeo en el que la solista intenta explicar los síes y los noes a fans y paparazzi sobre su espacio y su vida privada que incluyen no molestarla mientras está hablando por teléfono y por supuesto no manipular sus imágenes. Y para dejar claro que se siente orgullosa de su cuerpo, ha publicado un vídeo caminando por la playa con un bikini minúsculo que tapa lo esencial.