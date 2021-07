Dani Fernández: “Mi próximo disco va a sorprender”

Dani Fernández está disfrutando de los éxitos de su último single. Clima tropical ha entrado en la lista de LOS40 (puesto 32) y no para de escalar posiciones en las principales plataformas de streaming. El cantante presenta esta semana su canción en LOS40 Global Show y adelanta todos los detalles de su próximo trabajo discográfico.

El tatuaje de Clima tropical

"Hay singles que no tengo tatuados, pero esté me lo tatué antes de que saliera. Era una canción que ya me gustaba y me la quise tatuar. También llevo Bailemos, Incendios, cosas de Auryn…".

Videoclip oficial de 'Clima tropical'

El nuevo disco

"Clima tropical es un adelanto de mi próximo disco. Creo que va a sorprender a la gente. Aunque seguimos manteniendo el mismo estilo, quería darle un poco más de luz. En mi primer álbum, Incendios, estaba pasando una época oscura, estaba en un momento de bajón, un momento desgarrador de mi vida. Ahora me encuentro en otro punto de mi vida y estoy mucho más contento. Los sonidos son mas arriesgados, más rítmicos y alegres".

Próximo single

"Vienen nuevas canciones y en la siguiente vengo acompañado. Me cuesta elegir las personas que cantan los temas que me gustan y el que viene después de Clima tropical viene acompañado de otro artista. Estoy muy contento y muy feliz".

Si quieres ver la entrevista completa de Dani Fernández en LOS40 Global Show…¡dale al play!