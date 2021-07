Bely Basarte sube la temperatura en Instagram con sus nuevas fotos

A veces las cosas no salen como nos gustaría, pero ello no significa que salgan mal. Esto es lo que le ha ocurrido a Bely Basarte, una apasionada de la música y las fotos.

Todo ocurrió cuando fue a revelar unas fotografías y... ¡pum! Se le estropearon. Pero lo cierto es que este pequeño accidente ha dado como resultado unas imágenes de lo más sensuales, elegantes y misteriosas.

"Se me estropearon los negativos pero ni tan mal", dice Bely en la descripción. En las fotos que protagonizan la publicación, la cantante aparece luciendo un bonito conjunto de lencería delante de una ventana. La luz que la atraviesa cae sobre ella, creando un bonito juego de luces y sombras.

Su publicación ha revolucionado a sus fans, que han inundado los comentarios con llamas de fuego. ¡Bely ha subido la temperatura en Instagram! "Me flipa la foto velada. Viva el error!", dice Eric Griso, el guitarrista de Arnau Griso.

En la música, Bely sigue inspirándonos con sus canciones. Su último lanzamiento es Tomando Tequila, un tema sobre el que nos habló en LOS40. En la entrevista también descubrimos que la pandemia le había hecho ser más positiva. "Y eso se ve en la canción que he publicado. Me ha hecho darme cuenta de que los dramas que tenía no eran tan importantes o problemáticos como creía", señaló.

También aseguró que durante el confinamiento se sintió muy bien acompañada. Y es que basta con echar un pequeño vistazo a sus redes sociales para que cualquiera se dé cuenta de que tiene el apoyo incondicional y más fiel de todos sus fans.