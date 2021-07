Rocío Carrasco explica qué pasará si coincide con Rocío Flores en los pasillos de Telecinco

Ya se sabe que Rocío Carrasco ha fichado por Sálvame, el buque insignia de Telecinco. Sin embargo, se desconoce cuál será su labor en el programa. ¿Colaboradora? ¿Presentadora? ¿Defensora de la audiencia? Muchas son las opciones, aunque no será hasta este miércoles cuando la propia protagonista de la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva desvele el rol que ejercerá en el cortijo de Jorge Javier Vázquez.

Lo que sí que hizo Rocío Carrasco es intervenir telefónicamente en el formato de La fábrica de la tele para dar alguna pista de lo que va a pasar próximamente y, de paso, responder a algunas cuestiones de actualidad. En este sentido, Vázquez aprovechó la llamada para preguntar a la hija de Rocío Jurado varias cosas, aunque hubo una que llamó especialmente la atención de los espectadores: ¿qué piensa hacer si se cruza los pasillos con su hija?

En el vídeo de presentación vimos como Rocío, consciente de que su puesto de trabajo en Sálvame conlleva encontrarse con algunas personas que han sido críticas con ella, afirmó que ella saludaría educadamente a todos sus detractores. Sin embargo, va a hacer todo lo posible para no cruzarse ni con Olga Moreno y ni con Rocío Flores.

La respuesta de Rocío Carrasco, en vídeo

"Yo no quiero retroceder en mi proceso y creo que debo seguir para adelante y seguir con cosas que me aporten, no que me quiten. Ya se me han quitado cosas durante muchísimos años. Vamos a intentar que las cosas sumen, no que resten", dijo Rocío Carrasco cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó por su hija.

"Tú sabes que puede ocurrir, ¿no? Mediaset es un campo de minas…Todos tenemos a alguien con quien no queremos encontrarnos", bromeó entonces el presentador, a lo que ella contestó: "Bueno, yo tengo el chaleco y casco".

¿Se producirá un reencuentro entre madre e hija en los pasillos de Telecinco?