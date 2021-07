‘La Resistencia’ despide a uno de sus colaboradores estrella

David Broncano anunció hace pocos días que La Resistencia había renovado por tres años más en Movistar+, por lo que en septiembre volverán a las andadas.

Pero parece que el programa vivirá algunos cambios y no regresarán con él todas las caras habituales. Así lo ha anunciado Jaime Caravaca en sus redes sociales.

El encargado del pre-show, que de forma cada vez más habitual aparecía al inicio del late night para contarle al presentador quién había entre el público, ya no aparecerá más:

"Esta semana he sido despedido, o me han echado, o ya no cuentan con mis servicios en La Resistencia en la que he estado cuatro años", empezaba anunciando desde su cuenta de Instagram.

La razón sería la siguiente: "Parece que el programa va a tomar otra línea en la que no encaja mi trabajo y queria agradecer a todo el mundo que me ha apoyado en este tiempo. A los compañeros y compañeras con los que he trabajado este tiempo. Y casi 100.000 personas que han venido al preshow".

Para acabar, agradecía y lamentaba lo ocurrido a partes iguales: "Gracias por todo lo positivo que me llevo de ahí. Es el momento de iniciar otros caminos. Decir adiós a esa etapa de forma inevitable, no puedo hacer nada al respecto, solo seguir adelante".

Y concluía con las siguientes palabras: "Y solo agradecer lo que me llevo de ese tiempo. Hay sitios en los que no se puede crecer más. Toca explorar otras vías."