¿Han vuelto Karol G y Anuel AA? La ex pareja ha sido vista de cena romántica en Miami

Karol G y Anuel AA se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la industria musical. Los colombianos empezaron a salir en 2017. Desde ese momento, las dos estrellas empezaron a gritar a los cuatro vientos el amor que tenían el uno por el otro. No solo lo hicieron en redes sociales, donde era habitual ver imágenes de ellos juntos en actitud acaramelada; también a través de sus canciones. Secreto, Culpables o Follow son algunas de los temas que grabaron juntos.

Este 2021, tras varios meses de rumores, la pareja anunció que había tomado la decisión de separarse. Lo hicieron a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales con las siguientes palabras:

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó (…) “El amor que sentimos durante estos casi tres años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico”.

¿Una reconciliación?

Pues bien, parece que Karol G y Anuel AA podrían haber comenzado a verse de nuevo. Así lo han dicho en el programa Suelta la sopa. En el espacio televisivo han asegurado que los dos fueron vistos muy juntos en un restaurante de Miami.

El mismo programa mostró imágenes en las que se ve a la intérprete de El Makinón acudiendo al estudio de grabación. Luego, se pueden ver unas imágenes de Karol G acudiendo a un restaurante de la zona, donde Anuel AA llega. En ese lugar, tal y como dicen los colaboradores del programa, estuvieron mucho rato. Además, se les vio muy felices.

Estos rumores también vienen de la presentadora Tanya Charry del programa El gordo y el flaco de Univisión. La periodista colombiana ha confirmado que Karol y Anuel se fueron a cenar juntos en Miami. Además, ella confirma que hubo besos y muchos gestos románticos.

“Estaban dando besos y arrumacos. No estaban solos, estaban con un grupo, pero felices”, ha explicado la periodista. Charry ha continuado explicando que las dos estrellas no estaban en una zona privada del restaurante, sino a la vista de todos los comensales y no tuvieron reparo en darse muestras de cariño.

¿Habrá vuelto la pareja más famosa del reguetón? ¿Se tratará solo de una quedada entre dos antiguos amantes? Sea como sea, tenemos que reconocer que los dos artistas van a seguir dando que hablar.