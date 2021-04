Anuel AA confirma que Karol G y él rompieron hace cuatro meses y pide a sus fanáticos que no entren en guerra

Llevamos un tiempo especulando sobre la ruptura de Karol G y Anuel AA. Parece que ellos están cansados de tantos comentarios y han decidido dar la cara y pedir calma y tranquilidad. El portorriqueño ha aprovechado un directo para pedir que dejen de inventarse cosas sobre ellos.

El cantante ha confirmado que llevan como cuatro meses separados. “No tenemos mala relación ni mala comunicación, estamos bien”, aseguraba dejando claro que cada uno ha decidido tomar su camino.

“Solo le quiero pedir a nuestros fanáticos, especialmente a los míos que son como medio salvajes, son guerrilleros, que no hagan ninguna controversia ni guerra con la fanaticada de Karol, ella no me falló ni yo le fallé a ella, son cosas que pasan en cualquier relación común y corriente. No fue un problema con otras mujeres”, explicaba y pedía a sus seguidores.

Lo que está claro es que no descarta una reconciliación, aunque sea en un futuro. “Quién sabe, el mundo es redondo, quién sabe si a la larga, a la vuelta se encuentre otra vez”, dejaba caer.

Le ha deseado lo mejor a su ex, que siga consiguiendo sus metas que él hará lo mismo. “Ella no estuvo con otros hombres ni yo con otras mujeres”, insistía en el tema para pedir que dejaran de inventar historias y, sobre todo, para pedir que ya no les pregunten más en las entrevistas al uno por el otro.

La versión de Karol

Lo de la buena relación es creíble porque parece que se han puesto de acuerdo para confirmar su ruptura oficialmente y para pedir calma en esta situación. Ella compartía un mensaje en redes pidiendo lo mismo.

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas”, escribía la colombiana. Ha recordado como comenzaron su relación hace casi tres años y cómo, desde entonces, han procurado llevarlo de una manera discreta, aunque sin ocultarlo.

“Las cosas increíbles que nos pasaron a ambos como persona y como artistas, fue una bendición y el resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento que más lo necesitamos”, añadía dejando claro que lo suyo nunca fue una estrategia de marketing.

Ha querido dar las gracias por todo lo que ha vivido en este tiempo y ha dejado claro que “te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita”.

Pues ya está, aclarado el asunto de estos dos grandes de la música urbana latina.