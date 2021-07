Ofelia, de expulsada de ‘Masterchef 9’ a su nuevo trabajo como presentadora

Ofelia, la aspirante más polémica de Masterchef 9, fue expulsada ayer justo a las puertas de la gran final.

La concursante no tuvo más que palabras de agradecimiento al programa por haberle dejado vivir la mejor experiencia de su vida: "No me importaba ganar, lo único que quería es que esto no se acabara", confesaba ella.

Tras sus emotivas palabras, hasta Jordi Cruz le propuso irse a trabajar con él, al saber que disfruta tanto de la cocina.

El nuevo proyecto en su Instagram

Sin embargo, parece que de momento no le va a faltar trabajo y es que la gallega se ha lanzado a un proyecto donde aúna sus dos pasiones: el mundo de las cocinas y el mundo de los caballos. En una serie de cinco entrevistas con jinetes profesionales, Ofelia quiere demostrar la importancia de una buena nutrición para los jinetes en el mundo de la equitación profesional, dice RTVE. es

En el primer episodio cuenta con Gonzalo Añón como invitado, un gallego afincado en Madrid que compagina el mundo empresarial con la alta competición ecuestre. Es campeón de España y el joven español con más campeonatos de Europa en sus vitrinas. Para Gonzalo, en la competición equina, “el protagonista es el caballo, pero nosotros también tenemos que estar muy bien preparados”. Si a lomos del caballo se maneja con maestría, Ofelia pone a prueba los conocimientos culinarios de Gonzalo.

Recetas saludables, rápidas y fáciles

Junto a Gonzalo, Ofelia se ha atrevido con un gazpacho de sandía, una receta con muchísimos nutrientes y rápidas de tomar, toda preparada con productos ecológicos. Y como segunda elaboración, un delicioso carpaccio de ceps con foie, parmigiano y piñones.

Además de ver sus dotes culinarias, Gonzalo Añón le ha contado a Ofelia sus gustos gastronómicos: “Soy más de carne, pero un buen pescado siempre se agradece”. El jinete ha confesado que no conquistó a su novia a través de la comida, pero “que no puede tener queja de lo que le cocino”.

Como toque final, Ofelia y Gonzalo han preparado una vinagreta para el carpaccio. Dos recetas “sanas, saludables y fáciles”, donde la aspirante y el jinete han demostrado tener una gran conexión en cocinas.