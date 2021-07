Lola índigo pide perdón por la polémica del doblaje de Lola Bunny: “No me lo podia quedar dentro”

Lola índigo ha dado mucho que hablar estos días. La cantante ha lanzado su segundo álbum de estudio y esperadísimo álbum de estudio: La niña. Pero no solo eso, también ha anunciado que dará voz a uno de los personajes más queridos de la saga Space Jam: Lola Bunny.

Esta noticia, que ella recibió con muchísima ilusión, no estuvo exenta de críticas. Y es que la actriz de doblaje Vera Bosch ya había grabado su voz para algunas escenas. De hecho, en el primer tráiler en español que nos llegó de esta nueva cinta, Lola Bunny tiene su voz.

“Yo hice un casting con otras dos compañeras de doblaje, y después de hacer ese casting yo hice el tráiler. No sé si Mimi ha hecho un casting, probablemente lo ha hecho, pero está fuera de igualdad de condiciones”, escribió Vera en su cuenta de Twitter.

Lola índigo pide perdón a Vera Bosch

Ahora, una semana después, la cantante ha acudido a sus redes sociales para pronunciarse sobre el tema. Lo ha hecho a través de Twitter, explicando cómo llegó el papel a ella y pidiendo perdón a Vera:

“Los que me conocen un poco saben que estoy aquí para dar oportunidades, jamás para quitarlas, que intento con las posibilidades que me da mi posición ayudar a todo el que me rodea, con esto pido perdón a Vera y a su gremio, no voy a cobrar absolutamente nada por la peli”.

Lola ha continuado explicando que no tenía ni idea de que había alguien antes para el papel: “No lo hice con mala intención y no pensé que haría daño a nadie. Simplemente me hacía ilusión. No sé si será adecuado sacar el tema de nuevo, pero no me lo podía quedar dentro. Gracias Vera”

Para terminar, la cantante ha querido dejar claro que todos los beneficios que obtenga de la película irán destinados a la Unidad ELCA y Adaner Granada, que ayudan y atienden a personas con trastornos alimenticios.

Además, Vera Bosch ha querido dejar claro que Mimi se disculpó con ella personalmente este mismo martes. "Quiero decir que ayer recibí las disculpas de Mimi personalmente, antes de su comunicado y que le honra y agradezco enormemente que tenga este gesto con nuestra profesión", ha escrito la actriz de doblaje.