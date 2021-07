La polémica por el doblaje de Mimi Doblas (Lola Índigo) de Space Jam, al rojo vivo

Mimi Doblas (Lola Índigo) fue anunciada hace unos días como una de las actrices de doblaje confirmadas para la versión española de la secuela de la mítica Space Jam. Y casi desde el minuto 1 de la confirmación por parte de la distribuidora, la polémica ha ido en aumento hasta estar al rojo vivo tras las primeras declaraciones de las protagonistas involucradas.

Por una parte, la actriz de doblaje que participó en el primer tráiler dando voz a Lola Bunny ha querido dar su versión a través de un comunicado en el que uno de los aspectos más llamativos es que parece dar a entender que del proceso de casting para doblar al personaje se ha pasado al proceso de 'elegir a dedo' a la dobladora.

"Yo hice un cásting con otras dos compañeras de doblaje, y después de hacer ese cásting yo hice el tráiler. No sé si Mimi ha hecho un cásting, probablemente lo ha hecho, pero está fuera de una igualdad de condiciones. (...) Usar ese argumento para decir que ha sido seleccionada me parece hasta insultante; honra más decir que le hacía ilusión y le han dado una oportunidad" explica la actriz de doblaje Vera Bosch.

"Hay muchas opiniones y al final lo que creo es que hay una hipocresía muy grande, porque estamos hablando constantemente de salud mental y de respeto, pero luego cuando hay un linchamiento así, todo el mundo participa y no sabemos qué hay detrás (...). No nos preocupamos por cómo lo pueda estar pasando la persona a la que se le está haciendo un linchamiento masivo en redes sociales. Yo creo que hay pensar eso porque da que pensar, sobre todo por lo que digo: salud mental tal, vale, OK, pues vamos a cuidar la salud mental de todos" replicaba Mimi Doblas (aka Lola Índigo) durante su reciente visita a EH.

Queda claro que la jugada a Warner Bros España le ha salido redonda porque desde que se anunció que el doblaje de Lola Bunny cambiaba de registro no se habla de otra cosa en torno al largometraje cuyo estreno está a la vuelta de la esquina. Quién sabe si estamos ante una decisión de marketing de esas que duran años y años como le ha sucedido a Dani Martín y a School of Rock.

8 segundos para que saquéis vuestras propias conclusiones. Lo que había/ lo que hay. pic.twitter.com/iXjFdxXGNo — TodoJingles (@TodoJingles) July 4, 2021

Y en el otro lado del espectro está el público. Esos seguidores de sagas y engullidores de palomitas que desde hace años viven en una polarización absoluta. Todo es amor u odio hacia una cosa o la contraria. Por la red ya circula un vídeo de 8 segundos (¡8!) comparando el trabajo de doblaje de ambas actrices y una ristra de comentarios que como muy bien señalaba Mimi Doblas, van a hacer daño lanzándose a la yugular de la artista.

Muchos aseguran que irán a ver el largometraje en versión original (difícil dado que la gran mayoría de salas VO han desaparecido porque la gran mayoría se ha acomodado al doblaje) en la que Lola Bunny contará con la voz de Zendaya.

El próximo 23 de julio se estrenará en cines la película Space Jam: nuevas leyendas, secuela de la cinta original estrenada en 1996, y en la que la presencia de Michael Jordan será sustituida por la de otro jugador de reconocimiento mundial como es LeBron James. Producida por Warner, no podían faltar en ella los míticos dibujos animados de la factoría, los Looney Tunes.