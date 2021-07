El comentario racista en Independence Day que pudo cambiar la carrera de Will Smith

Will Smith era a finales de los 80 y a comienzos de los 90 un actor casi desconocido que comenzó a hacerse un hueco en el star-system gracias a su papel como El Príncipe de Bel-Air. Sin embargo, la industria del entretenimiento no le veía suficiente tiró como para protagonizar una superproducción taquillera (lo intentó en Bad Boys y "apenas" superó los 100 millones). Y todo por culpa del color de su piel (o por su raza, si lo preferís).

Así lo ha desvelado Dean Devlin, guionista del largometraje Independence Day, quien ha confesado que algunos ejecutivos de la productora (20th Century Fox) no querían a Smith como actor principal junto a Jeff Goldblum. Su elección era Ethan Hawke que estaba muy de moda a mediados de los 90.

Ese papel fue para Will Smith el trampolín hacia el estrellato y la película recaudó cientos de millones de dólares en todo el mundo convirtiéndose en uno de los mayores taquillazos de ese verano. Y todo pudo haber cambiado y haber sido muy diferente si alguien hubiera hecho caso al comentario racista que se escuchó en los pasillos de la productora: "Con un negro no va a funcionar en taquilla".

Según ha explicado Devlin durante una entrevista a The Playlist con motivo del 25º aniversario del filme nos "decían 'Si pones a un actor negro en ese papel, te vas a cargar nuestros ingresos en el extranjero. Nuestro argumento era: Bueno, la película va de extraterrestres, seguro que triunfa ahí fuera".

Una respuesta genial para un comentario totalmente fuera de todo que demuestra la intolerancia de algunos sectores en aquella época del siglo XX. Pero no fue la respuesta lo que cambió la historia sino la amenaza del director Roland Emmerich de dejar a la Fox sin el proyecto y llevárselo a la competencia, Universal Pictures, que por entonces quería rodar la película a toda costa.

"Estábamos a punto de empezar el rodaje y aún no teníamos confirmados a Will y a Jeff. Entonces me planté: 'La gente de Universal me está llamando todos los días, así que dadme a esos dos actores o me voy con ellos" explica Roland Emmerich durante la misma entrevista a The Playlist.