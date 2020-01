El rap de Will Smith en el que repasa toda su vida

El show business es el show business y nadie como los estadounidenses entienden el concepto. Gracias a su gigantesca industria televisiva podemos vivir momentos promocionales como la última visita de Will Smith a Jimmy Fallon.

Un programa en el que el actor y músico no dudó en repasar toda su vida en un rap de apenas dos minutos y medio. 150 segundos de rimas en el que viajamos con él de El Príncipe de Bel-Air a sus últimos proyectos, como Aladdin, pasando por su vida personal y sus hijos Trey, Jaden y Willow.

Cuatro décadas de trabajo imparable de la estrella que creció de la mano de la familia Banks para dar posteriormente el salto a la gran pantalla con Bad Boy, Independence Day, Men in Black, Wild Wild West, Ali, Enemigo público, En busca de la felicidad, Hitch especialista en ligues, Soy leyenda, Suicide Squad, Hancock...

Podéis disfrutar de la letra de este espectacular rap activando los subtítulos del vídeo original del late show de Jimmy Fallon. Más de un millón de personas ya lo han hecho en los dos últimos días desde que se lanzó al canal oficial del programa.

El paso por España de Will Smith para promocionar Bad Boys for life ha dejado algunos titulares como su encuentro con el youtuber ElRubius o su peculiar entrevista en el programa El Hormiguero donde en anteriores ocasiones no le hicieron rapear pero sí cantar rumbas y folclore español.

A Will Smith no hay reto que se le resista.