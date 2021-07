Siete años lleva y Damon Albarn sin publicar un disco en solitario. Esta tendencia está a punto de cambiar, porque el líder de Blur y Gorillaz ha anunciado que su nuevo álbum saldrá a la venta el 12 de noviembre. Se llamará The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, y ya conocimos hace unos días una de sus canciones, la que da nombre al disco. Ahora, ya conocemos más detalles de este nuevo trabajo y podemos escuchar un nuevo tema.

Polaris es el segundo adelanto que ya tenemos disponible de este nuevo disco, y para presentarlo, Albarn ha publicado un vídeo con una interpretación del mismo en directo. Con este tema, confirma que The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flow, será un disco que se aleja del sonido de Gorillaz y más aún del britpop de Blur.

Tal y como cuenta en una entrevista en NME, Polaris sigue la línea de su disco que apunta a "una especie de meditación cohesiva sobre las partículas, ahora y el futuro". Ha partido Albarn desde la libertad de la creación, algo que le permitirá una experimentación con los nuevos sonidos para llegar a un contenido más reflexivo. Tiene en sus letras una clara alusión a la situación que estamos viviendo, aludiendo directamente a la pandemia, llamando a que nos levantemos de la "tormenta" que estamos viviendo.

Según ha declarado el artista, se ha inspirado en su propia introspección, inspirado por los paisajes de Groenlandia. Damon Albarn cuenta que el disco "exploran más a fondo los temas de fragilidad, pérdida, emergencia y renacimiento", por lo que está lleno de sonidos orquestales, con música que anima a relajarse y a explorar nuevos sonidos.

Damon Albarn lanza ‘Polaris’, el nuevo adelanto de su próximo disco en solitario

The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flow fue pensado originalmente como una pieza orquestal para transmitir la paz y serenidad de los paisajes de Islandia. Estaba creado antes del confinamiento, pero Albarn quiso retomar estas 11 canciones para adaptarlas a la situación actual y dotarlas de un nuevo significado.

El anterior disco en solitario de Damon Albarn fue Everyday Robots en 2014, un álbum reflexivo en el que quiso introducir temas que hasta entonces no había tocado en su música: sus miedos, su visión del futuro, su forma de relacionarse con los demás o su superada adicción a las drogas. En aquella ocasión, el frontman de Blur aprovechó para incluir sonidos muy diferentes a los escuchados previamente en las bandas de las que es líder, como ritmos africanos, funk o soul.