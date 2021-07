Nicki Nicole ya predijo una de sus nuevas colaboraciones hace dos años en LOS40

Nicki Nicole es toda una estrella de la música. Se ha convertido en una de las mayores referentes de las nuevas generaciones de artistas que irrumpen cada vez con más fuerza en las listas de éxitos.

¿Quién le diría a aquella Nicki que lanzaba Wapo Traketero que acabaría triunfando en todo el mundo? Y, sobre todo, ¿quién le diría que sí cumpliría muchos de sus sueños?

Y es que cuando la argentina comenzaba a asomar la cabeza en la industria con temas como el mencionado anteriormente, Años Luz o F**cking Diablo, visitó LOS40 para presentarnos su talento y cercanía. Fue en octubre de 2019 cuando la recibimos en nuestros estudios y tuvimos el placer de charlar con ella. Allí nos desveló cuáles eran sus colaboraciones más soñabas, y una de ellas ya la ha cumplido.

Ante la pregunta de si conocía algún artista español y si había alguno con el que le gustaría colaborar, ella respondió decidida: "Me gusta mucho C.Tangana, Delaossa, Dano, Organic Name, Don Patricio, Bejo, Locoplaya… De chicas, Juicy Bae".

Este martes 6 de julio, una de esas uniones musicales ya es una realidad. Nicki ha lanzado Me Has Dejado junto al artista malagueño Delaossa. Además, ha confesado que llevan trabajando en este tema dos años, por lo que no nos extrañaría que cuando esa inocente Nicki nos visitó, ya habían establecido una primera toma de contacto. ¿Quién sabe? Quizás Me Has Dejado ya había comenzado a fraguarse.

Sea como sea, Nicki ha demostrado que los sueños se cumplen y que nunca hay que dejar de perseguirlos. Lo cierto es que España le ha dado muchas alegrías, y no solo nos referimos a su reciente colaboración. Hace unos días, la artista visitó nuestro país y recibió diversas certificaciones por Colocao, Ella No Es Tuya y Mala Vida.

España no puede evitar caer rendida ante el talento de la joven argentina. Aunque parece que ese amor es recíproco (y mucho).