Britney Spears, abandonada por su entorno profesional

Cada día que pasa, el caso mediático en el que Britney Spears es protagonista se hace cada vez más grande. A pesar de que la cantante lleva 13 años bajo el tutela legal de su padre, Jamie Spears, el hecho de que en estos días se está debatiendo su libertad ha hecho que el tema esté en boca de todos… Y eso que no deja de sorprendernos a diario.

En mitad de este proceso judicial y tan solo unos días después de que la Justicia denegara su petición para que su progenitor dejara de gestionar su fortuna y parte de su vida, otra mala noticia ha sobresaltado a la cantante: su mánager, Larry Rudolph, ha decidido dimitir de un puesto que llevaba ocupando más de 25 años. Lo ha hecho a través de una carta que ha enviado a Jamie Spears y la abogada Jodie Montgomery.

“Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney y yo nos comunicamos. Entonces ella me informó que se quería tomar un descanso laboral indefinido”, ha escrito Rudolph según el diario Deadline. Con ello, ha expresado su deseo de separarse de la cantante de Toxic, comentando que se ha percatado “de que Britney ha expresado su intención de retirarse oficialmente”.

Si bien es cierto que muchos creen que este ex abogado reconvertido en mánager ha aprovechado la situación de vulnerabilidad de la artista para abandonarla, el que fuera su representante artístico desde 1995 ha reconocido en dicho escrito que considera que es el momento de separar sus caminos. “Como saben, nunca he formado parte de la tutela ni de sus gestiones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles. Originalmente fui contratado a para supervisar su carrera y, como mánager, creo que lo mejor es que deje de formar parte de su equipo. Mis servicios profesionales ya no son necesarios”, ha incidido.

Esta no ha sido la única estampida a la que ha tenido que enfrentarse la cantante en estos días, puesto que su abogado, Sam Ingham, ha pedido formalmente abandonar su puesto como representante legal tras haberla defendido durante los últimos 13 años (tiempo que lleva en marcha la tutela legal con la que Britney quiere terminar).

Britney Spears junto a su mánager, en la gala de los MTV Video Music Awards de 2018. / Getty Images / Kevin Mazur

A estas despedidas también hay que sumar la de Bessemer Trust, el fondo de inversión que se encarga de gestionar su patrimonio y que ha pedido retirarse de la tutela legal de la cantante de Gimme More a la Corte Superior de Los Ángeles. Lo ha hecho mediante un comunicado oficial, en el que expone el motivo por el que se ha retirado de esta gestión que compartía con Jamie Spears. “Como resultado del testimonio de Britney Spears en la audiencia del 23 de junio de 2021, el solicitante se ha dado cuenta de que la persona tutelada se opone a la continuación de su tutela y desea terminarla”, ha indicado este fondo en el escrito.

Lo cierto es que este movimiento pone en jaque a la cantante, puesto que su intención era que la Justicia nombrara a Bessemer Trust como único tutor de su fortuna. En lugar de eso, el juez dictaminó que ésta fuera tarea tanto de Jamie Spears como del fondo de inversión. Con esta huida, es aún más probable que todo el dinero de Britney vaya a parar a manos de su padre.