Britney Spears vuelve a pedir su libertad y asegura que no la dejan tener hijos y formar una familia

Los últimos tiempos han tenido a Britney Spears centrada en la recuperación de su libertad. 2008 no fue un buen año para ella que sufrió una crisis nerviosa que vivió de manera pública y que acabó en los tribunales donde perdió su libertad. Una sentencia judicial convertía a su padre, Jamie Spears, en su tutor legal junto a un fideicomiso. Tanto sus finanzas como sus decisiones personales tenían que tener una aprobación por su parte.

Ahora, trece años después, pide su libertad y cada vez hay más seguidores, anónimos y públicos, que se han posicionado a su lado y exigen que esta situación termine. El último documental que se ha publicado sobre ella, hacía hincapié en esta campaña de libertad.

Eso ha hecho que la cantante compareciera este miércoles en una vista inédita ante la jueza Brenda Penny para solicitar el final de esta tutela. Ofreció su testimonio a lo largo de veinte minutos, vía Zoom, en los que expuso cómo se siente. “No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enojada y deprimida. Lloro todos los días”, aseguró.

Mientras ella ofrecía su testimonio, en la calle se concentraban muchos de los que la apoyan pidiendo su libertad y apoyándola en este momento tan importante para ella.

Mucha gente apoya a Britney Spears en su petición de libertad y fin de la tutela paterna. / Rich Fury/Getty Images

“Señoría, mi papá y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager, que tuvo un papel clave en mi castigo... deberían estar en prisión”, expresó delante de la jueza visiblemente enfadada con la situación.

Anhelos familiares

No es la primera vez que acude a los tribunales para intentar poner fin a esta situación, pero algo ha cambiado. “Antes creía que nadie me iba a creer. Creía que la gente se burlaría de mí. Pero ahora quiero mi vida de vuelta. Ha sido suficiente”, declaró.

La cantante ha reivindicado la posibilidad de vivir una vida normal, incluso, de formar una familia, algo que ahora mismo no puede. “Quiero casarme y tener un bebé”, confesó, “pero tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo quite".

Relato de abusos

Su reivindicación es clara, quiere recuperar las riendas de su vida: “Estoy cansada de sentirme sola. Merezco los mismos derechos que los demás, tener un hijo, una familia. Todo eso”.

No dudó en contar que la obligaron a hacer la residencia de Las Vegas que la mantuvo sobre los escenarios hasta entre 2013 y 2017 ganando una considerable cantidad de dinero que no gestionaba ella. También reveló que durante otro proyecto en 2019 le cambiaron la medicación y se sentía como drogada, incapaz de mantener una conversación con su madre.

“Hacen que trabaje en contra de mi voluntad, quitándome mis pertenencias, mi tarjeta de crédito, mi dinero, el teléfono, mi pasaporte y poniéndome en una casa donde trabajo para las personas que viven conmigo”, relataba sobre su situación que ha comparado con la trata de mujeres.

Ha arremetido contra su padre y ha asegurado que ejerce una tutela absurda y abusiva. “Ama 100.000% el control que tiene sobre mí para hacerme daño. Lo ama”. No ha dudado en afirmar que le gustaría demandar a su familia.