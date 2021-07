El tenso enfrentamiento entre Rocío Carrasco y Kiko Matamoros que termina con las lágrimas de ella

Rocío Carrasco debutó este miércoles, 7 de julio, en Sálvame. La celebrity será a partir de ahora la defensora de la audiencia del programa de Telecinco en una sección que llevará el nombre de Hable con ella. Sin embargo, antes de ponerse manos a la obra, la hija de Rocío Jurado tuvo que verse las caras con los que van a ser sus compañeros y ahí fue cuando se produjo un tenso enfrentamiento entre Kiko Matamoros y ella.

Todo empezó cuando el polémico tertuliano le recriminó que hubiera puesto a su hija, Rocío Flores, a los pies de los caballos al compartir con la audiencia el violento episodio que vivió en su casa. "Públicamente se la ha vapuleado y tú has podido contribuir de alguna manera. Hay una ley de protección del menor que algunos se empeñan en pasársela por el arco de Trajano", afirmó.

"Tú eres su madre y los padres tenemos unos derechos sobre los hijos que no tenemos los demás y es evidente que hay una ley que anula los antecedentes penales de los hijos menores y, por tanto, su pasado tiene que ser enterrado. ¿Tú crees que Laura Fa tiene derecho a seguir hablando de palizas?", añadió Matamoros, a lo que Rocío contestó: "Una manzana es una manzana y cuando hay una paliza es una paliza".

Kiko Matamoros, ese colaborador que sin ver la docu serie se permite el lujo de machacar a Rocío Carrasco, haciéndole preguntas que ella ya ha contestado. BASTA YA DE SEGUIR PIDIENDO EXPLICACIONES A LAS VÍCTIMAS #MiercolesDeRocio #yoveosálvame pic.twitter.com/eujaNrKM7d — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021

A continuación, Kiko le preguntó que si no le dolía y fue entonces cuando la protagonista de Rocío. Contar la verdad para seguir viva se vino abajo. "¿Cómo no me va a doler si la paliza me la dio a mí? ¿En qué cabeza cabe? Si no hubiese contado ese episodio tan horroroso de mi vida, ese episodio que hubiese deseado que nunca hubiera ocurrido, no hubiese podido explicar toda la historia y no hubiese podido explicar todo lo que yo venía sufriendo desde hace tanto tiempo", dijo, visiblemente emocionada.

Al final, Jorge Javier Vázquez, el presentador del formato, tuvo que intervenir para frenar a Kiko Matamoros. "Me da la sensación de que llevamos escuchando cincuenta horas a Rocío Carrasco y no nos hemos enterado de nada. Le pedimos a la víctima que siga manteniendo silencio. Esa es la conclusión: cállate y sufre", se quejó. “Kiko, le estás haciendo unas preguntas que ya ha respondido en la serie documental".