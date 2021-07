Sí, el rosco con el que Pablo se llevó el bote de ‘Pasapalabra’ se grabó 2 veces: la explicación de Antena 3

Hace justo una semana que Pablo Díaz se llevaba el bote de Pasapalabra tras años de estudio y meses detrás de él. Se trataba del tercer premio más alto de la historia del programa, y el primero que entregaba Roberto Leal, por lo que Antena 3 celebró la ocasión emitiéndola en un especial de prime time que siguieron más de 4 millones de espectadores.

Se trataba de uno de los concursantes más carismáticos que habían pasado por el formato y que ya se había quedado a una palabra de ganar en varias ocasiones. Por ello, muchos espectadores estaban deseosos de ver este merecido triunfo.

Y como todo esfuerzo tiene recompensa, Pablo se enfrentó a su último rosco (sin él saberlo) arrancando en la letra "Y" y adivinando del tirón todas las que le faltaban hasta dar la vuelta y llegar a la X. Respondió y... Antena 3 se fue a anuncios. Al regresar, el concursante protagonizó uno de los suspiros más famosos de España y Roberto Leal exclamó: "¡Sííííí!".El momento televisivo se viralizó al instante convirtiéndose en un trending topic plagado de emoción.

Sin embargo, al ver el vídeo del rosco completado hubo quienes detectaron un pequeño corte - como si se hubieran unido planos- entre la respuesta "Dux" y el suspiro del concursante. Un corte que aún fue más comentado cuando Roberto Leal compartió en redes su versión del momento:

Si es sabido que, en un programa hay cámaras que graban al concursante y otras al presentador, Leal compartió con sus seguidores lo que registró su cámara. Y lo que extrañó aún más es que, en su vídeo se le escucha decir el enunciado completo de la última palabra: "Contiene la X. En las república de Venecia y Génova, príncipe o magistrado supremo" y después respondía Pablo. Cosa que no ocurría en la emisión que vio toda España en la que Pablo respondía antes de que Roberto leyera toda la pregunta: "Contiene la X. En las república de Venecia y Génova, príncipe o magistra...".

La explicación de Antena 3

Al notar esta diferencia entre ambos vídeos, nos hemos puesto en contacto con Atresmedia que nos ha dado la explicación de lo ocurrido. Lo normal es que la grabación del rosco de Pasapalabra se detenga en varias ocasiones para comprobar que las respuestas dadas por el concursante son las correctas y el concurso funcione a la perfección.

Y es que, como es lógico, las dudas pueden ser variadas: desde un problema de audio, hasta que la respuesta del concursante no sea la esperada pero se trate de un sinónimo igualmente válido, etc. Si es así, se reanuda la grabación una vez comprobado la validez o no de la palabra en duda y para facilitar la edición posterior del programa se vuelve a repetir el turno en el que hubiera podido surgir la duda.

Lo que ocurrió en el programa del bote de Pablo Díaz, es que se dio la circunstancia de que el concursante contestó del tirón todas las palabras que le quedaban para jugar. Y en estos casos, Roberto tiene orden de no resolver afirmativa ni negativamente la última palabra que daría el bote al concursante hasta que no haya sido comprobado por el equipo del programa que todas y cada una de las respuestas son las correctas y están convenientemente pronunciadas. Porque sería grave celebrar un triunfo que no es el correcto o un fracaso que sí lo sería.

Por eso, una vez que se comprobó que todo era correcto y que por tanto el concursante había ganado el bote, se volvió a grabar el turno sin dar ningún tipo de información ni al concursante ni a nadie en plató. A la hora de la edición, se montó la primera vez que el concursante contestó su turno de preguntas y se resolvió con la afirmación de Roberto concediendo el bote una vez comprobada la validez del mismo.

Una excelencia que buscan en la mecánica del concurso de Antena 3 que explicaría la pequeña diferencia entre el plano del concursante que se emitió en televisión y el de Roberto que publicó en redes sociales.