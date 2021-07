Kiko Rivera le entrega a David Broncano en 'La Resistencia' la llave de Cantora

Kiko Rivera fue a La Resistencia a hacer un trueque. El hijo de Isabel Pantoja, que se encuentra ahora mismo en plena lucha judicial con su tío Agustín Pantoja en la que Cantora, la finca en la que ha residido durante año la tonadillera en Medina Sidonia y Vejer de la Frontera, es una de las grandes protagonistas, fue ayer a visitar a David Broncano a su programa de Movistar + y quiso recuperar algo que supuestamente habría pertenecido a su familia.

El dj, que se encuentra en plena promoción de su último sencillo El conejo de la suerte, le llevó varios regalos a David Broncano y entre ellos destacó uno: Kiko Rivera le ofrecía un regalo sorpresa al presentador de La Resistencia si este a cambio le devolvía una muñeca que supuestamente el exnovio de su hermana, el cantante Omar Montes, había robado de Cantora y después había llevado como obsequio al programa de Movistar +.

"La voy a sacar en un videoclip", le dijo Kiko al presentador para tratar de convencerle de que le otorgase la muñeca a cambio del regalo sorpresa. Y aunque Broncano al principio mostró sus reticencias al tratarse de "un regalo de Omar" que lleva en el plató "toda la temporada", finalmente, después de escuchar las presiones que venían por parte del director del programa Ricardo Castella y de Grison para que aceptas el trato sin saber de qué se trataba la sorpresa,b accedió al trueque.

Una entrega de llaves solemne

En ese momento Kiko Rivera le pidió a Broncano que se pusiese de pie y en el centro del escenario, no sin antes escuchar un par de chistes del cómico sobre la posibilidad de que en ese momento el Dj le gastase una broma y en realidad lo que le fuese a regalar fuese una imagen de su pene, se metió una mano en el bolsillo. Kiko sacó de él una llave de hierro algo más grande que las de uso común y dijo: "Señor Broncano, le hago entrega de algo de lo que todo el mundo habla. Que a mí me ha traído muchas cosas buenas, pero también muchas malas. Es algo muy importante para mí. Le hago entrega de la llave de Cantora. Es tuya".

LA RESISTENCIA - Entrevista a Kiko Rivera | #LaResistencia 07.07.2021

Por su parte, el presentador aceptó el regalo co una sonrisa y, siguiendo la tónica que llevaba establecida durante todo el programa, sacó una pancarta pensada para que la viese tanto su público como el de Mediaset, quienes según el equipo de La Resistencia tendrían el ojo puesto en lo que ocurría en su programa gracias a la visita de Kiko Rivera, en la que podía leerse: "StopLGTBIfobia".

"¿Esto abre una puerta en concreto de dentro no?", preguntó después Broncano. Pero Kiko Rivera no quiso aclararle de qué acceso se trataba o si era una de las puertas del interior de la finca. "¿Pero yo para llegar allí...vamos juntos?", le preguntó Broncano a su invitado, ante lo que Kiko Rivera contestó con un rotundo: "Yo no voy allí ni muerto".

Eso sí, cuando Broncano le planteó que si no había nadie en Cantora este verano quizá podrían acceder y montar una fiesta, ambos bromearon sobre la posibilidad de disfrutar de un buen rato en la que ha sido la casa de Isabel Pantoja durante años.