Lluvia de críticas a Florentino Fernández por sus últimas declaraciones sobre las cómicas

Florentino Fernández se ha convertido en Trending Topic este jueves, 8 de julio, debido a unas declaraciones que ha hecho en su última entrevista con el periódico El Mundo. El humorista, que lleva más de 25 años delante de las cámaras, ha dado su opinión sobre las mujeres cómicas tras toda la polémica que sacudió a La Chocita del loro hace tan solo unos días.

Fernández, conocido como Flo a secas, ha asegurado que las mujeres no están discriminadas en la comedia por su género y que su falta en los escenarios se debe a la falta de talento: “Creo que si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento. Da igual el sexo o la raza”.

Además, Flo ha continuado argumentando su posición: “Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos”. El periodista ha continuado insistiendo en el tema, haciendo hincapié en si es una cuestión de talento:

“Yo creo que sí. Lo que pasa es que cada uno luego reivindica su historia. 'Es que tenían que contratar más mujeres'. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así”

Lluvia de críticas por sus declaraciones

Estas palabras han desencadenado una lluvia de críticas hacia Florentino, tachándole de machista. Estos son solo algunos comentarios:

“¿Pero es que a alguien le hace gracia este señor hoy en día? Pregunto”

“Paz Padilla, Eva Hache, Susi Caramelo, Sílvia Abril…cualquiera de ella me hace más gracia que tu”

“Si fuera por el talento... él estaría en la cola del paro desde hace 20 años”

Tampoco ha faltado la reacción de algunas cómicas como Victoria Martín. La presentadora de Estirando el chicle ha querido contestarle a Flo a través de unas historias. Victoria ha estallado y ha escrito lo siguiente junto a la imagen de la entrevista: "NO PUEDO MÁS. También dice que no habrá mujeres, pero tampoco cómicos niños o ancianos. De hecho,ancianos sí hay: tú”.