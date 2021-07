Flo pide perdón por sus palabras sobre las cómicas y Santiago Segura sale en su defensa

Florentino Fernández, más conocido como Flo, se ha convertido en uno de los protagonistas de esta semana. ¿La razón? Las palabras que escogió para hablar del talento de las mujeres cómicas en una entrevista para El Mundo.

“Creo que si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento. Da igual el sexo o la raza” o “Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos”, son solo dos de las frases que el humorista dijo en aquella entrevista.

Estas declaraciones llegan solo tres semanas después de la polémica con el local La chocita del loro, donde en su cartel solo había el nombre de una mujer.

A las pocas horas de la publicación de la entrevista de Flo, el humorista recibió numerosas críticas por sus palabras.

Flo pide perdón

Viendo el revuelo que se había formado, Flo ha querido pedir perdón por sus declaraciones en aquella entrevista. Lo ha hecho con un vídeo que ha subido a sus redes sociales y donde pide perdón.

“Quiero hacer este vídeo porque he visto el revuelo que se ha montado en Twitter. Soy plenamente consciente de que quiero igualdad por encima de todo para cómicos y cómicas”, comienza diciendo el ex concursante MasterChef Celebrity.

“Sé perfectamente que hasta hace muy poquito eso no era así. Mis compañeras cómicas han estado siempre con problemas y prejuicios. La sociedad parece que las ha dejado como de lado”, continúa explicando.

Flo ha seguido diciendo que ahora han aflorado esos talentos que “lo están petando” y con los que se está “descojonando”.

Luego Flo ha echado un balón fuera, hablando sobre la elección del titular: “No sé si he dicho bien lo que tenía que decir. No sé si el editor de El Mundo no ha puesto el titular que correspondía, pero de verdad en mi ánimo está que quiero igualdad de oportunidades”

Para terminar, Flo ha querido hacer hincapié en que “el talento sea al final el que decida quien es el que se coloca delante de un público” en un mundo en el que todos tengamos las mismas oportunidades.

Al final, Flo ha pedido disculpas directamente: “Siento mucho todo este follón. No está en mi ánimo ser así, porque no soy así y la gente de mi entorno lo sabe. Lo lamento profundamente. Que nos sigamos riendo siempre con los cómicos y las cómicas”.

Santiago Segura responde a su amigo

Santiago Segura, amigo de Flo, ha querido apoyar la disculpa de su amigo con un tuit. El director de cine ha escrito las siguientes palabras:

“Más de 20 años de amistad, como para saber que aprecias el talento humorístico venga de donde venga, y quien lo haga, sea mujer, trans, hombre o chimpancé del África septentrional. Parece que ahora la moda es interpretar los titulares de la forma más chunga posible”

Adrián, te aseguro que al hacer entrevista tras entrevista uno no siempre expresa lo que piensa de la mejor manera.

Yo elegiría a Martita de Graná sobre decenas de cómicos hombres, y eso no tiene nada que ver con el sexo, sino con el talento.

Eso entendí que quería decir Flo. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) July 8, 2021

Además, Segura ha contestado a uno de los usuarios que respondía que no era solo el titular, ya que dentro de la entrevista se podía leer el argumento completo:

“Adrián, te aseguro que al hacer entrevista tras entrevista uno no siempre expresa lo que piensa de la mejor manera. Yo elegiría a Martita de Graná sobre decenas de cómicos hombres, y eso no tiene nada que ver con el sexo, sino con el talento. Eso entendí que quería decir Flo”.