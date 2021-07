Belén Esteban para los pies a Rosa Benito: “No tuviste cojones”

Las cosas no mejoran entre Rosa Benito y Sálvame. La reciente incorporación de Rocío Carrasco al buque insignia de Telecinco ha generado un sinfín de reacciones y opiniones, empezando por la ganadora de Supervivientes 2011. Ella ve con buenos ojos que su sobrina trabaje, tal y como defienden los colaboradores del programa. Sin embargo, montó en cólera en Ya es mediodía defendiendo a su hija, Rosario Mohedano, una víctima, según Rosa, del cortijo de Jorge Javier Vázquez.

Sacó las uñas por su hija y acusó a los responsables de Sálvame de haber saboteado su carrera como cantante. Era cuestión de tiempo que Rosa Benito recibiera la réplica por parte del programa y esta vez fue la propia Belén Esteban, su examiga, la que le paró los pies y puso los puntos sobre las íes.

"Entiendo a Rosa, pero me hubiera gustado que en la última intervención que hizo en el Deluxe hubiera tenido los cojones de decir lo que ha dicho en el Fresh. En esa entrevista no dijo ni pío", afirmó la Princesa del Pueblo. "Entiendo el dolor de Rosa porque aquí madres somos TO-DAS, pero me hubiera gustado que en el Deluxe le hubieras echado narices y hubieras dicho lo de tu hija".

El ataque de Belén Esteban, en vídeo

A continuación, Belén Esteban compartió una anécdota que llamó mucho la atención de los espectadores. Y es que ella presenció en unas cañas cómo Rosa Benito se interesaba más por las audiencias que por lo que le pudiera pasar a su hija. "Esa tarde Kiko Hernández dio estopa a Rosario Mohedano por todos los lados y el comentario de Rosa fue: 'Kiko, haremos buena audiencia, ¿no?'".