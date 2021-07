Roberto Leal desvela qué dos presentadoras de Antena 3 se resisten a ir a 'Pasapalabra'

Pasapalabra y Roberto Leal están viviendo un momento muy dulce. Después de unos 259 programas luchando por conseguirlo, Pablo Díaz, un tinerfeño de 24 años, logró llevarse el bote de casi dos millones de euros que el concurso de Antena 3 tenía acumulado, y esto, además de hacer tremendamente feliz al joven violinista, también ha tenido repercusiones en la cadena y en el propio Roberto Leal.

Antena 3 hizo historia con la emisión de programa en el que Pablo se llevó el bote en prime time y logró conseguir su récord de audiencia sentando a 4,3 millones de personas frente al televisor, mientras que, Roberto Leal, quien había forjado una amistad con el concursante, no ha dudado en confesar que sigue impresionado con la reacción de la gente de la calle.

Además, tirando del humor que le caracteriza, Leal también se atrevió este jueves en Espejo Público a hacer bromas sobre sí mismo. "Ese momento del sí, es meme ya", le contó a Susana Griso en el espacio matinal de la cadena que comparten para después poner varios ejemplos gráficos de cómo su grito compite con el ya clásico 'Siuuu' de Cristiano Ronaldo en las redes sociales.

Pero la visita de Roberto Leal a Espejo Púbico no quedó ahí. El presentador aprovechó una vez más la ocasión para promocionar su programa e intentar convencer a Susana Griso de que se uniese durante unos días a su formato. "Mucha gente, no miro a nadie, no quiere venir a Pasapalabra porque piensan que van a meter la pata, cuando todo queda en un video divertido de Espejo público", indicó el andaluz en una clara insinuación a la periodista.

"Os voy a mostrar los mensajes de voz que me está mandando constantemente Juan Fran (uno de los operadores de cámara de Pasapalabra que antes trabajaba con ella en Espejo Público), que es que está constantemente '¿Cuándo vienes a Pasapalabra?'", le contestó Griso mientras buscaba en el móvil las grabaciones del compañero de Leal.

Y entonces, Roberto Leal se dejó de rodeos y dijo abiertamente lo que llevaba un rato insinuando: "Lo voy a decir aquí abiertamente. Ni Sandra Golpe ni Susana Griso, de momento, se atreven a venir a Pasapalabra", sostuvo el presentador, a lo que Griso contestó entre risas con un, "estamos quedando como las gallinas de Antena 3, las cobardes".

Aunque inmediatamente cambiaron de tema, al final de la entrevista Roberto Leal le volvió a preguntar a la catalana si firmaban entonces una visita de la presentadora a Pasapalabra, algo a lo que Griso contestó con una carcajada. ¿Significará esto que la presentadora de Espejo Público no tiene del todo la puerta cerrada? ¿Conseguirán Leal y su compañero Juan Fran convencerla? ¡Habrá que esperar unos meses para verlo!