El documental de The Velvet Underground hipnotiza a Cannes

Hay grupos que, de no ser por su icónica imagen, algunos no sabrían poner nombre, aunque sí canción. Aunque no les pongamos cara, nuestra retina sí es capaz de retener la portada de uno de sus discos que, aunque no lo hayamos escuchado nunca, sí nos trae algunos recuerdos. Este podría ser el caso de The Velvet Underground, la banda liderada por Lou Reed que, a pesar de no saborear el éxito en su momento, con el tiempo se ha configurado como una de las formaciones imprescindibles de la década de los 60.

Con el fin de acabar con ese desconocimiento y presentar con mayor profundidad quiénes fueron los creadores de The Velvet Underground & Nico o Loaded, el cineasta Todd Haynes ha dirigido un documental titulado con el nombre de esta formación. Lo ha presentado fuera de concurso en el Festival de cine de Cannes, que arrancó su 74ª edición este martes, donde ha dejado con muy buen sabor de boca a los espectadores.

El documental, que se estrenará en Apple TV el próximo 15 de octubre, ha tenido una recibida extraordinaria en el festival debido al detalle con el que el director de Carol ha compuesto un paisaje esquemático para conocer más a fondo al grupo de John Cale. Repleto de imágenes inéditas, entrevistas de alto nivel (entre los que se sinceran frente a cámara están Jonas Mekas, La Monte Young e, incluso, Allen Ginsberg) y diferentes juegos audiovisuales, en los que se incluyen pantallas partidas, se trata de una de las obras más interesantes que se han proyectado hasta ahora en esta cita francesa.

Porque en este rockumental no solo tienen presencia las canciones, sino que se extiende más allá del contexto puramente musical y arrastra su influencia hacia el contexto social en que se desarrolló The Velvet Underground. "Queríamos representar la vida cultural de Nueva York de forma íntegra y compleja, porque la época era compleja", comentó el realizador en una rueda de prensa tras la proyección de la cinta.

Para el director de I’m Not There era necesario contar cómo a pesar de haber publicado solo cinco álbumes, grabados entre 1967 y 1973, y contar con varios cambios de formación en su haber, The Velvet Underground se ha convertido en un icono de culto con el paso de los años. Tanto que, de no ser por ellos, es muy probable que no existieran bandas como Sonic Youth.

THE VELVET UNDERGROUND - Todd Haynes, Cannes First Look Clip

Su trabajo no solo influenció a formaciones más art-rock, como podría ser Blondie, sino que su sonido llegó a artistas como Marc Bolan y otros artistas del glam rock, como David Bowie. Es precisamente el cantante de Starman quien forma parte del reparto de entrevistados, donde no faltan otros artistas como Jackson Browne y Laurie Anderson, viuda de Lou Reed.

Para poder crear un documental lo suficientemente extenso como para entender el significado del grupo pero condensado para que no se convirtiera en una serie documental, Haynes y su equipo seleccionaron material en más de 600 horas de imágenes. La primera versión alcanzó las 12 horas, pero el resultado final lo podremos ver en tan solo 110 minutos de duración.