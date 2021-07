BTS, Maluma, Bad Bunny, Nathy Peluso y Billie Eilish combaten el calor con sus nuevas canciones

Es imposible ignorar las altas temperaturas que están azotando en cada rincón de España. Pero también es imposible ignorar los auténticos temazos que están lanzando nuestros artistas favoritos en esta época del año.

Si Lola Índigo, J Balvin y Fred De Palma fueron algunos de los que se encargaron de inaugurar julio por todo lo alto, ahora llega el turno de otro amplio repertorio de artistas. ¡Prepárate para una dosis de buenos ritmos!

Viernes 9 de julio

BTS - Permission To Dance. Los artistas de K-Pop están de vuelta con el single CD de Butter, la canción de nuevo los ha posicionado en las listas de éxitos internacionales. Pero con este lanzamiento llega un nuevo tema que no pararemos de bailar este verano. Se trata de Permission To Dance, el proyecto que cuenta con el trabajo de Ed Sheeran. Se trata de una canción dance-pop al más puro estilo americano que nos invita a darlo todo.

Maluma - Sobrio. El colombiano está de vuelta con una canción que habla de confesarle los sentimientos a la persona a la que quieres aprovechando que el alcohol está en sus venas. "Ya que sobrio no me da, por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va. Y si aún me sigue amando, lo he intentao", dicen algunos de sus versos.

Bad Bunny - De Museo. El reguetonero aterriza con su tercera canción del año. El Conejo Malo vuelve a apostar por los sonidos del trap que tanto le caracterizan. En su letra hace referencia al paso del tiempo y de su evolución como persona.

Nathy Peluso - Mafiosa. Esta semana llega cargada de ritmos de todos los estilos. En el caso de Nathy, aterriza con un tema en el que los sonidos de la salsa son los protagonistas. La argentina se deja llevar con una actitud empoderada y muy segura de sí misma. Habla de lo fuerte y segura que se siente. Tanto que incluso los hombres le temen.

Billie Eilish - NDA. Si hay algo que caracteriza a la artista es la autobiografía que podemos escuchar en sus canciones. Billie llega con un nuevo adelanto de su álbum Happier Than Ever. En él habla de su enfrentamiento con la fama, haciendo referencia al momento en que hizo firmar un acuerdo a un chico para que no contase sus secretos.

Nicki Nicole, Delaossa - Me Has Dejado. La argentina ha cumplido uno de sus sueños, que es el de trabajar junto al rapero malagueño. Se unen en una canción que fusiona los sonidos urbanos con delicados toques de flamenco. Hablan de una historia de desamor, y cada uno aporta su toque más personal.

The Kid Laroi, Justin Bieber - Stay. Otros que nos regalan una fusión de estilos son el australiano y el canadiense. Nos deleitan con unos sonidos pop, dance y EDM. En Stay, Laroi habla del deseo que tiene de que la otra persona le perdone, mientras que Bieber habla de la admiración que siente por su amor.

Jennifer Lopez, Rauw Alejandro - Cambia El Paso. Si pensabas que ya tenías claro cuál iba a ser la canción del verano de 2021, llega JLO para generarte todo tipo de dudas. La artista invita a Rauw Alejandro en una canción de sonidos urbanos que nos invita a levantarnos y darlo todo.

Álvaro Soler - Despiertos. El artista ha estrenado su álbum Magia, y con él ha llegado un repertorio de lo más variopinto. Uno de ellos es Despiertos, que llega con el buen rollo que le caracteriza. Su letra nos invita a disfrutar de la vida sin complicarla.

Lalo Ebratt, Bad Gyal - Esta Noche. Con la unión de estos dos artistas, nada podía salir mal. Y así ha sido. Ambos nos deleitan con una canción cargada de sonidos urbanos de lo más pegadizos. Su videoclip está repleto de colores vivos y efectos visuales, lo que convierte su visualización en toda una experiencia.

Rayden, Vanesa Martín - Tristan Da Cunha. El rapero se ha unido a la artista malagueña para hablar de una historia de desamor en la que cada uno reconoce sus errores. Una historia con la que muchos se sienten identificados/as.

Otros de los que no pueden faltar en la lista de los lanzamientos de la semana son Álvaro de Luna con Morena, Mora, Bad Bunny y Sech con el remix de Volando, Sech y Jhay Cortez con el remix de 911, Aron con Me Reces, Post Malone con Motley Crew, Delaporte con Droga Dura, Julia Medina con Qué Será De Mí y Nia con Maldito.